Hodný muž neznamená trouba. Chyba je, až když ochotu přehání

První chyba: slabošství

Existují muži, kteří se od dětství snadno kamarádí s děvčaty. Buď mají starší sestry, a tudíž vědí, jak na holky, nebo jsou prostě takoví. Nesnaží se nikoho ohromovat ani balit, prostě se s nimi baví. Snaží se pomáhat, chovají se jako gentlemani. Jsou to ti, kteří svou kamarádku pod vlivem alkoholu odvedou domů, uloží a uvaří jí kávu, i když jsou do ní už dva roky tajně zamilovaní a ona by momentálně proti ničemu neprotestovala.

I když o nich nemůžete říct křivého slova, velké úspěchy u žen nemají. Skončí většinou v kategorii "dobrý kámoš". Nevnucují se, nemachrují, a pokud mají soka, tak tiše vycouvají. Sami sobě za tenhle přístup nadávají, ale nemohou si pomoct.

"Už třikrát mi někdo vyfouknul holku, kterou jsem měl moc rád, a vždycky si myslel, že spolu zůstaneme napořád," říká Pavel (32), kterému kamarádi občas přezdívají Mirek Dušín.

Zejména kvůli historce, kdy svou poslední dívku dokonce pomáhal stěhovat k jejímu novému příteli, protože ona neměla auto. "Někdy bych si nafackoval, protože drsňáci kolem mě si omotávají holky kolem prstu a já vždycky nakonec zůstanu sám."

Chyba ale není v tom, že by byl Pavel hodný. Je PŘÍLIŠ hodný, a taky odevzdaný, podřízený a laxní. Což je problém číslo jedna všech slušných gentlemanů. Nedostatek rozhodnosti + malé sebevědomí + přehrávání zodpovědnosti na ženu, to všechno jsou vlastnosti, které nepůsobí ani trochu sexy. Ale nemají nic společného s tím, jestli je muž hodný nebo ne. Jenže Pavel a další jemu podobní si ke svému slušnému vychování a zacházení se ženami, kterému se nedá nic vytknout, přibrali slabošství a v tom bude nejspíš zakopaný pes. Jestli máte podobného kamaráda nebo třeba bratra, vzkažte mu, že nevadí, že je hodný, ale nesmí být bačkora a hadr na podlahu.

Druhá chyba: vždy k službám

Muži, kteří se sami označují za hodné a myslí si, že to proto mají u žen těžší, se dokonce obracejí na odborníky. Australská společnost The Modern Man nabízí vztahové školení a speciálně pro "slušné hochy" má kurzy, kde jim radí nebrat ženy na zbytečně romantické schůzky, nevrážet do nich moc peněz a nebrat tolik ohledů na jejich city.



Můžou to vůbec myslet vážně? Zjevně ano, a když oloupete vrstvu populistických mačistických keců, najdete pravdu. "Ženy nechtějí mít vedle sebe slušňáka, který jim přenechá otěže vztahu a bude jim číst přání z očí," říká majitel této agentury, Dan Macon. "Samozřejmě že chtějí od mužů úctu a lásku, ale také touží mít partnera s názorem a ochotného nést zodpovědnost."

Zakladatel úspěšné newyorské seznamovací kanceláře Arthur Malov zase školí své klienty v tom, že není dobré být ženě neustále k dispozici, nemít vlastní program a tajemství. I to je pravda a opět se to automaticky netýká všech "hodných hochů".

Kdyby to literární Mirek Dušín někdy dotáhl do věku, kdy začne balit holky (a autor by mu to nějakým zázrakem povolil), neměl by problém s tím, že mluví jen slušně a volný čas tráví pácháním dobrých skutků. Je to sice prototyp hodného hocha, ale není slaboch, má zajímavé koníčky a sportuje. Dokonce si umím představit, že by se holky o možnost procházet se s atletickým blond Mirkem setmělými uličkami Stínadel mohly i poprat.

Třetí chyba: předstírání drsňáka

Dobře vychovaný a citlivý muž se nestane sexy desperátem, když bude ochotnicky kopat do štěňátek a podrážet stařenkám na přechodech berle. Ne, ani párátko v koutku úst, ani hadí pohled přimhouřených očí. Jestliže jste jednou slušný pán, smiřte se s ním a pracujte s tím.

I když si to teď možná nemyslíte, je to vaše velká výhoda. Když nespácháte dvě chyby z předchozích kapitol (nebudete slaboch a kašpárek), nekažte si to ani tím, že byste si hrál na někoho, kým nejste.



Klíčem k vašemu úspěchu u žen je sebevědomí, tajemství, vlastní názor a ještě něco, co se špatně popisuje. Něco, co třeba objevíte u Keanu Reevse poté, co ho poznáte jako psychotického sadistu ve filmu Sleduje tě vrah. Potom už vám nikdy v romantickém bijáku Dům u jezera nebude připadat mile přitroublý.

Je nesmysl předstírat drsňáka, ale je dobré své drsnější stránky neudupávat a občas je projevit. Ne vražděním, samozřejmě, ale třeba pevným názorem nebo důsledným jednáním, které se partnerce nemusí zamlouvat.

Čtvrtá chyba: nechat se vychovávat

"Ano, maminko, v pondělí ti dovezu ten gauč. Magda sice chtěla, abych s ní šel na vyšetření do nemocnice, ale ona to určitě pochopí." Většině žen se asi teď otevřela kudla v kapse a právem. Autor této nebo jakékoliv podobné věty si nemůže dělat nárok na titul hodný muž, ale opravdu a jedině blbec.

Nepřestřihnout v dospělosti pupeční šňůru s rodiči a skákat podle jejich pískání je u muže příšerný rys. On si možná myslí, že je to důkaz dobrého vychování, ale je to jedině důkaz nezdravého vztahu a naprosto logický důvod, aby si o tohoto pána žádná žena neopřela ani kolo.

Stejná hloupost je nechat se vychovávat od partnerky. Buďte si hodný, jak chcete, ale jakmile vám vaše polovička začne bez konzultace měnit šatník, zakazovat kamarády nebo stěhovat věci ve vašem bytě, zavelte k ochraně hranic.

Psycholožka Lisa Shield už sedm let vede v Los Angels vztahovou poradnu a potvrzuje, že většina jejích klientek dává přednost mužům, kteří se umějí ozvat a hlídají si své hranice. Příliš poddajní partneři nemají vysoký kredit. Když se sebou někdo nechá šoupat jako se skříní, dočká se jedině toho, že bude coby starý klumpr vyhozen na půdu a majitelka si najde nábytek, který bude klást větší odpor.

Pátá chyba: syndrom záchranáře

"Byla jsem tři roky vdaná za spolužáka ze střední školy. Každý nám odjakživa říkal, že my dva jsme pro sebe stvoření, a kamarádky mi záviděly, že jsem toho pravého našla už v patnácti," vypráví Jana (jméno změněno na její žádost), která si svého "hodného hocha" vzala ihned po maturitě.

"Po těch třech letech už jsem ale nemohla dál. Tak, jak byl hodný ke mně, byl hodný ke všem okolo. Kdokoliv kdykoliv zavolal, Petr mu okamžitě jel pomoct. Rodiče, kamarádi i kolegové z práce. On byl takový anděl záchranář. A zase mi všichni záviděli, jakého mám vedle sebe chlapa. Jenže já jsem nakonec pro něj byla ta poslední. Pořád pro někoho něco dělal a já byla sama. Když mě jednou se zlomenou nohou do nemocnice vezla sousedka, protože manžel u kolegy pokládal podlahu, měla jsem toho dost. Sepsala jsem žádost o rozvod, kde jsem vypsala, co mě k tomu vede, nechala to Petrovi na stole a se sádrou odjela ke kamarádce na chatu."

Drsné probuzení na "strážného anděla" zabralo. Jana a Petr dnes mají dvanáctiletého syna a pořád jim všichni závidí, že se k sobě tak báječně hodí.

Přesto mívá někdy Petr recidivu svého záchranářského komplexu, a proto mu Jana nad pracovní stůl pověsila heslo, které by se možná hodilo i jiným: "Hodní muži, buďte nejdřív hodní na své lidi! Mají přednost."

Šestá chyba: špatná partnerka

Když jsem byla malá, moje máma měla kamarádku a ta stejně starého syna, jako jsem byla já. Jezdili jsme spolu na prázdniny i na výlety. Jeho maminka vždycky říkala, že z něj vychová dokonalého muže, aby se konečně nějaká ženská měla dobře. Jirka myl nádobí, ptal se každé holčičky na potkání, jak se má a jestli nepotřebuje pomoct, chválil mi novou sukni i culíky, mamince nosil těžkou nákupní tašku.

A dopadlo to přesně tak, jak muselo. Našel si tu největší potvoru pod sluncem, která s ním cvičí jako sokol s kuželem. Fúrie ječí a Jirka skáče.

Možná taky nějaký podobný příklad znáte, ono je jich hodně. Výběr špatné partnerky je konečnou a největší chybou, jakou může hodný muž udělat. Vedle takové, která si ho nebude vážit, nebude nikdy spokojený, ani kdyby se přetrhl a uvázal na sobě mašličku.

Bohužel mají hodní muži sklon s partnerkami zůstávat až do té doby, dokud nejsou s kufříkem vyhozeni. A přitom na ně někde venku čeká (a to vím stoprocentně) nějaká hodná holka, která zatím marně hledá a má naopak pocit, že svět je plný gaunerů.

Vidíte, hodné holky, na ty bych málem zapomněla. Platí na ně všechno, co jste si přečetli o hodných hoších. Neprávem se o nich tvrdí, že nejsou tak žádané, přitažlivé a sexy jako potvory, a to je taky úplný blud. Hodní tohoto světa, spojte se a ukažte všem, že "Hodnej neznamená blbej. Jenom blbej znamená blbej!"