Hodná, nebo potvora - která vyhrává?

Televizního milionáře si odvedla k oltáři cílevědomá blondýna Barbara. Přestože mu do očí nakonec řekla ne, výběr nevěsty vzbudil vzrušené dohady. Proč dal Michal Červín přednost „potvoře Barboře“ před druhou finalistkou, „Libuškou-sluníčkem“? Uvažují ostatní muži podobně jako on?

Čtenářská diskuse k televizní soutěži Vem si mě! patří na serveru iDNES.cz k nejbouřlivějším z poslední doby. Část přispěvatelů vidí rudě a pro silné výrazy nechodí daleko:

„Ten rádoby podnikatel si vybral největší k.... ze všech možných, asi se mu líbilo, že nic nehrála a nic neskrývala,“ rozvášnil se jeden ze čtenářů. Přeslechneme-li úvodní nadávku, je třeba souhlasit. Přesně tak to bylo: Červínovi se evidentně líbily dívky, které nic nehrály a neskrývaly svoje ambice. Ostatně, argument „něco skrývá, neotevřela se mi, nerozumím jí,“ byl jeho nejčastějším důvodem k vyřazování.

Třicetiletá Kautmanová se jako hodná holka netváří ani teď, týden po ukončení televizní soutěže:

„Ta potvora je moje ochranná maska. V životě jsem se párkrát spálila, a tak jsem se naučila důvěřovat hlavně sama sobě. Jsem ctižádostivá, sebevědomá a říkám lidem na rovinu, co si myslím. To mnozí nedokážou skousnout.“

Zlobivé holky a jejich hymna

Zdá se, jako by na svoji image mrchy a zlobivé holky byla dokonce pyšná. Jak by taky ne: mezi dívkami a ženami před třicítkou je teď „potvorismus“ dost populární.

Dalo by se říct, že vznikl určitý trend. S nadsázkou ho dokonce můžeme nazvat hnutím – zpěvačka Rihanna právě vydala album s názvem Good Girl Gone Bad (ctnostná holka, která se zkazila), takže zlobivé holky mají něco jako hymnu.

Pojmenovat album právě takhle byl z marketingového hlediska skvělý tah. Bad girls prodávají, bad girls jsou v módě.

Někdejší cukrová panenka Britney Spearsová si nechává šňupat kokain z ňader, milionářská dědička Paris Hiltonová už to zná ve vězení, Lindsay Lohanová a kolektiv jsou věčně věků v „rehabu“ čili ústavech pro léčení závislostí.

Že by i tohle byly marketingové tahy? Kdepak. Předstírat „zlobivost“ se nedá a ve vztahu k mužům už vůbec ne: tak to alespoň vidí nejpopulárnější česká bad girl Barbara Kautmanová.

„Jakmile to hrajete, je to přetvářka, a když vás chlap odhalí, klesnete u něj. Buď jste zlobivá holka, nebo ne.“

Team Aniston, nebo Team Jolie?

Potvory mají dokonce i dres, bohužel je dost úzkoprofilový. Vlastně je vyprodaný.

V době rozvodu amerického herce Brada Pitta s Jennifer Anistonovou nechal losangeleský butik Kitson vytisknout dvě trička. Na jednom byl nápis Team Aniston, na druhém Team Jolie. Podle toho, kolik se kterého prodá, chtěla firma zjistit, na čí straně jsou sympatie lidu. Fandí opuštěné Jennifer, nebo sympatizuje s tou potvorou Angelinou Jolie, která jí svedla manžela?

Z psychologického hlediska to byl unikátní experiment. Tentokrát proti sobě stály dvě ženy srovnatelné krásy, obě úspěšné, populární, mladé, zdravé, bohaté, vzdělané, zajímavé. Lišily se opravdu pouze v postoji vůči světu: jedna vystupovala jako kladná hrdinka, druhá jako záporná.

O tom, že Angelina přes své dobré skutky ve třetím světě není hodná holka, nemůže být pochyb. Během rozvodu Jennifer nepřipravila pouze o muže, ale také třeba o podíl v produkční společnosti, práva na filmy, jež Jennifer dříve koupila, a taky o některé role. Půjdete-li se dojmout na film Síla srdce, který je právě teď v kinech, vzpomeňte si, že v hlavní roli vás původně měla dojímat Jennifer Anistonová. Býval to její film.

A jak vlastně unikátní experiment dopadl? Trička s nápisem Team Jolie byla během několika dní vyprodaná. Butik si na ně vedl ještě nějakou dobu pořadníky a pak výrobu zastavil, neboť se nechtěl stát firmou jediného modelu. Trička s nápisem Team Aniston byla k mání velice, velice dlouho. Bohužel.

A jaké tričko by si vybrala Barbara Kautmanová? „Team Jolie. Jennifer mi bylo líto, ale dávám rozchod za vinu chlapovi. On byl ten, kdo se nechal svést. Teď bych řekla, že Pitt a Jolie se doplňují, ale ona ho má pod palcem a brzo ji přestane bavit.“

Zajímavá úvaha. Téměř prorocká.

Kniha knih

Zlobivé holky mají i něco jako bibli. Jmenuje se Proč muži milují potvory a hodným holkám zůstanou oči pro pláč. Ostatně, už dávno ji má doma i Barbara, přestože si ji ještě nestihla přečíst.

Romana Přidalová, majitelka vydavatelství Motto, knihu objevila kuriózním způsobem: nestudovala žebříčky zahraničních prodejů ani nejezdila po veletrzích literatury, ale náhodou ji vyštrachala v koši zlevněných knih na vídeňském předměstí. Nehodlala ji uvést na český trh. Koupila si ji, protože si ji chtěla přečíst. Zajímalo ji, proč muži milují potvory. Dnes je ta knížka druhým největším hitem vydavatelství, prodalo se jí přes třicet tisíc výtisků. Dokonce útočí i na legendární bestseller 90. let, populárně psychologickou příručku Konečně přes čtyřicet.

Knihu napsala Sherry Argovová, dobře vyvinutá modrooká americká blondýna s vlasy do půli zad. V USA se titul vyšplhal na žebříček nejprodávanějších knih a byl přeložen do dvaceti jazyků. V loňském roce přibyl ještě druhý díl: Proč si muži berou potvory a hodné holky zůstanou na ocet.

Proč tedy?

„Muži se podvědomě vyhýbají vztahům, v nichž cítí, že je žena potřebuje jako dílek do skládanky, aby si připadala celá,“ píše v knize Argovová. „Tuší, že žena nemiluje muže, jaký je, ale proto, jakou roli v jejím životě sehraje pro druhé.“

Žena, která uchvátila milionáře Červína, snadno vyjmenovala přednosti potvor.

„Chlapům na nich imponuje, že si umějí říct ne, pohádat se. Bojují. A taky potvory jsou krásné ženské, nepotkáte je ve vytahaných teplákách s vrabčím hnízdem na hlavě.“

Ať už se účastníkům internetové diskuse líbila více pozitivní Libuše nebo vzpurná Barbara, na jednom se víceméně shodli: svůj k svému. Každému imponuje něco jiného: někomu laskavé dívky, jinému potvory. Každý nakonec dostane to, co mu náleží. „Michal je zlobivý kluk. Já potřebuju vztah, kde jsou dva kohouti na jednom smetišti,“ říká Kautmanová. „S několika partnery jsem se po pár týdnech rozešla. Byli tak hodní, že by se se mnou utrápili.“

Ani současní muži, stejně jako ti v předchozích generacích, nedávají přednost jedinému typu žen. Ne každý chce Barbaru. I Libuška nakonec najde svého prince, byť možná nebude ani na bílém koni, ani bohatý, a dokonce ani v televizi. Zajímavé zůstává, jak nás pokaždé všechny rozčilí, když Popelka zůstane trčet v podzámčí a do prachových peřin uléhá její méně laskavá sestra. Je to archetypální problém, který si nakonec musí vyřešit každý sám. Ve svém osobním životě.

Good Girls, Bad Girls

Jak je poznáte?

(pravidla, jak kolují po světě)

1. Hodné holky s sebou nosí vosk, aby mohly kdykoli vyleštit podlahu

2. Zlobivé holky s sebou nosí vosk, aby se mohly kdykoli depilovat

3. Hodné holky se stydí při erotických scénách ve filmu

4. Zlobivé holky vědí, že by to svedly líp

5. Hodné holky si myslí, že bez šňůrky perel nejsou dostatečně oblečeny

6. Zlobivé holky si myslí, že se šňůrkou perel jsou dostatečně oblečeny

7. Hodné dívky vlastní pouze jednu kreditní kartu a používají ji zřídka

8. Zlobivé dívky vlastní pouze jednu podprsenku a používají ji zřídka

9. Hodné dívky si myslí, že kancelář je špatné místo pro lásku

10. Zlobivé dívky si myslí, že žádná místa nejsou špatná

11. Hodné dívky říkají NE

12. Zlobivé dívky říkají KDY?

Galerie hodných

JENNIFER ANISTONOVÁ

Když americkou herečku opustil Brad Pitt, litovala ji půlka světa

LUCIE VONDRÁČKOVÁ

Zpěvačka a herečka je vegetariánka, ochránkyně zvířat, prostě hodná dcera

TEREZA MAXOVÁ

Modelka se věnuje dětské charitě, dánský manžel od ní odešel za jinou

LIBUŠE ŠAFRÁNKOVÁ

Oddaná žena hereckého kolegy Abrháma. Odmítá pozvání na večírky i rozhovory.

LIBUŠE MARKOVÁ

Když se v televizi ucházela o milionáře, jeho kamarádi tvrdili, že je pro něj moc hodná

Galerie potvor

ANGELINA JOLIE

Americká herečka přebrala Anistonové manžela, kterého údajně drží dost zkrátka

PARIS HILTONOVÁ

Dědička hotelového impéria má tři záliby: muže, drogy a tvorbu skandálů

ANDREA VEREŠOVÁ

Modelka chodila jen s boháči, je ráda středem pozornosti, pro niž udělá leccos

KATEŘINA BROŽOVÁ

Ač se tomu usilovně brání, herečku provází pověst zlatokopky a potvory

BARBARA KAUTMANOVÁ

V show Vem si mě odrovnala soupeřky a milionáře uchvátila sebevědomím