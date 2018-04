Hodiny u počítače dětem nesvědčí

RADY PRO RODIČE

Pokud váš potomek často pracuje u počítače, neměl by sedět na vaší židli, ale měl by sedět tak, aby to neškodilo jeho zádům. • záda musí být rovná • celá chodidla by měla být na zemi nebo alespoň na opěrce židle • vhodná je výškově nastavitelná židle • předloktí má s tělem svírat pravý úhel • vzdálenost očí a monitoru není rozhodující • pomohou krátké přestávky během práce s počítačem • pokud dítě často sedí u počítače, mělo by zároveň sportovat, například jezdit na kole