Hodiny čekal na sádru, přednost měli jiní pacienti

"Přišel jsem na úrazovou ambulanci ortopedické kliniky už před sedmou hodinou ráno, abych tam byl první a nečekal dlouho. První jsem sice byl, ale odcházel jsem s loktem v sádře až po šesti hodinách," zlobí se.

A zdaleka nebyl sám, kdo nadával. Spolu s ním čekaly hodiny ve vinohradské nemocnice desítky dalších zraněných lidí, mnohdy dělníci v montérkách. A celé hodiny počítaly před vyšetřením i nemohoucí stařenky na železných postelích, které tam byly hospitalizované a musely projít vyšetřením na ortopedii.

"Jedna paní sténala, že má žízeň, a po několika hodinách doslova prosila, jestli by jí někdo nedal aspoň rohlík. Byla to hrůza," říká mladý muž s tím, že postrádal u personálu aspoň špetku lidskosti a zájmu.

Pořadí pacientů určuje lékař

Nejhorší pro pacienty bylo, když viděli vcházet do jediné fungující ordinace bezpočet lidí, kteří přišli na ambulanci až po nich, ale protože byli objednáni na kontrolu, byli ošetřeni přednostně.

Také každý, koho přivezla záchranka, šel na řadu dříve.

"Sestřička nás odbývala, že pořadí pacientů určuje lékař," kroutí hlavou mladý muž.

Pozastavuje se nad tím, proč fungovala jen jedna ordinace, a to jak pro pacienty objednané na kontrolu, tak i pro akutní včetně těch, které přiváželi záchranáři.

Zlobí se právem? Je šest hodin hodně nebo málo?

Záleží na tom, z které strany se na to podíváte. Pokud jste pacient, kterého po čertech bolí zranění, pak je to strašně moc. Ale když pracujete na úrazové ambulanci, kde je čekárna od rána do večera plná naléhavých případů, ani se nad tím nepozastavíte. Stejně jako představitelé nemocnice.

"To je problém všech ortopedických oddělení v nemocnicích. Ortopedie je všude nejvíc zatížená, neznám nemocnici, kde by to bylo jinak. Lékařů i personálu je málo," říká mluvčí Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Jana Jelínková. Vinohradská nemocnice dostává v průměru čtyři stížnosti za měsíc. A jen dvě shledala v posledních osmi měsících oprávněnými.

Jediné, co mohou na Vinohradech pacientům nabídnout pro zlepšení stavu, je nové oddělení kontroly kvality péče, které tam funguje od letošního července. Délka čekání na převzetí nemocného je totiž jedním z ukazatelů kvality, takže každý takový případ, jako je pan Václav, snižuje nemocnici body.

Čekat můžete i déle

Šestihodinové čekání na ošetření akutního případu nepřekvapilo ani Davida Marxe, předsedu České společnosti pro kvalitu ve zdravotnictví.

"V zahraničí, například v Británii, v Holandsku nebo v Americe jsou čekací doby pro ošetření neobjednaných akutních pacientů na úrazových odděleních i výrazně delší," říká.

Zda na Vinohradech, kde David Marx přednáší na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, pochybili, prý nelze říci. "Záleží na tom, proč fungovala jen jedna ordinace," zdůrazňuje odborník na kvalitu péče ve zdravotnictví.

Omluvitelné by například bylo, kdyby druhá ordinace byla zavřená třeba proto, že lékař musel být u operace, a navíc další lékař byl zrovna nemocný.

Na Vinohradech je však přecpaná ambulance každodenní realitou. "Kdykoliv projdu kolem, je tam čekárna plná," řekla MF DNES jedna z pracovnic nemocnice.

Za jasné pochybení David Marx považuje špatnou komunikaci s čekajícími pacienty. Hlavně to, že jim nikdo neřekl, proč musí čekat a jak dlouho asi ještě budou muset.

V Motole se čekání vyhnete

Naproti tomu ve Fakultní nemocnici Motol je prý několikahodinové čekání nemožné.

"Na traumatologické klinice s nepřetržitým provozem slouží dva lékaři pro čerstvé úrazy a dva pro pacienty, kteří chodí na kontroly," řekla MF DNES mluvčí nemocnice Eva Jurinová. Jen v červnu tam bylo ošetřeno 2 754 pacientů.

Podle ministerstva zdravotnictví, které má fakultní nemocnice pod palcem, se situace na Vinohradech zlepší, až začne fungovat nová, s moderními pavilony za 3,6 miliardy korun. To však nebude dříve než v roce 2013.