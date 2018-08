Jíst hmyz je trendy a zdravé. Zkuste kobylkové špízy nebo cvrččí sušenky

Vlastně to žádná novinka není, hmyz byl součástí lidského jídelníčku už v pravěku a v celé řadě kultur jí stále je. Vaří s ním běžně víc než dvě miliardy lidí. To jen v naší „západní“ společnosti se jedná o raritu: naprostá většina obyvatel Evropy a Severní Ameriky nemá s hmyzem v jídle žádnou zkušenost a dívá se na něj spíš s předsudky.

Z vybíravé foodie milovnicí hmyzu

Zejména mezi západními foodies, tedy lidmi, pro které je experimentování v jídle koníčkem a životním stylem, se ovšem najdou i odvážlivci, kteří se smaženého cvrčka nebo červa neleknou. „Naprosto chápu, že pohlédnout do tváře larvě a zakousnout se do ní může jednomu připadat dost zvláštní, ale sama jsem se s tím velmi rychle vyrovnala,“ svěřila se britskému Daily Mailu čtyřiadvacetiletá Joy Nemersonová.

Filadelfská ekoložka a specialistka na recyklování odpadu sama sebe označuje za „extrémně vybíravou, co se jídla týče“. S jídlem to prý měla složité vždycky, především kvůli tomu, že ji trápily nejrůznější alergie: mimo jiné na lepek a některé druhy ovoce a zeleniny. Právě to ji paradoxně přivedlo k hmyzí dietě.

Všechno začalo loni, když na jedné konferenci poprvé ochutnala bezlepkové chipsy s moukou z rozemletých cvrčků. „Hned mi zachutnaly, měly takovou zemitou, oříškovou chuť,“ říká. „O jedlém hmyzu jsem pak slýchala čím dál častěji a čím dál víc mě zajímal. Brzy jsem se rozhodla, že s ním taky začnu.“

Hmyz je podle ní – i podle mnoha dalších odborníků – zdravou alternativou nejen pro alergiky, ale úplně pro všechny. Propagátorka hmyzích lahůdek se mimo jiné odkazuje na nedávný výzkum, který naznačil, že právě pojídání cvrčků prospívá trávicí soustavě, podporuje totiž množení prospěšných bakterií a zároveň pomáhá předcházet zánětům.

Brouci a červi – strava budoucnosti?

Je to také ekologická volba. Zatímco lidstvu dochází přírodní zdroje, hmyz jen tak nedojde. Chov hmyzu na farmách má na planetu mnohem nižší negativní dopad než velkochovy, odkud pochází většina masa v obchodech. Přitom je hmyz výjimečně bohatý na proteiny a železo. „Stačí pár cvrčků, abyste získali stejné zdravotní výhody jako třeba z celé krávy,“ podotýká Joy Nemersonová. „A pro budoucnost Země je to mnohem lepší.“

Nejde samozřejmě jen o cvrčky. Joy doporučuje třeba smaženou kobylku, „škvarky“ z červů nebo tacos s mravenčími vajíčky, která prý nejvíc ze všeho připomínají kaviár. Úplně nejradši má brouky, kteří mají kouřové aroma a dají se různě dochutit. Domů si kupuje nejen cvrččí mouku, která je bohatá na bílkoviny, ale i celé brouky z organických chovů.

Zajímá vás, jak se dá s hmyzem vařit? Na dalších stránkách najdete tři recepty, které zvládne každý. Chce to jen odvahu.