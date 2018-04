Hmyz by mohl zvýšit nutriční hodnotu obilovin

Larvy mají stejně vysoký podíl bílkovin jako maso, říká Ana Barbová de la Rosová, molekulární bioložka z technologického institutu Celaya v Mexiku a členka výzkumného týmu, který zmíněnou studii provedl. Dvacet odvážných dobrovolníků prý bylo nadšeno chutí kukuřičných placek (tortilla) obohacených rozemletými larvami. "Byly mnohem lepší než normální placky. Zdá se, že mastné kyseliny z hmyzu jim daly lepší chuť."

Žlutý potemník moučný (Tenebrio molitor), asi centimetr velký brouk, klade lepkavá vajíčka do mouky a obilnin. Larvy, které se pak z vajíček vylíhnou, mohou v rozvojových zemích snížit produkci obilovin na polovinu. Všechno zlé ale může být k něčemu dobré, domnívá se Barbová de la Rosová. "Možná by se z tohoto hmyzu mohla stát potrava," navrhuje.

Larvy by mohly být významným zdrojem bílkovin pro chudé komunity v Mexiku. Jejich použití v obilných plackách tortilla, což je zde hlavní poživatina, místo přímé konzumace, by podle vědkyně vedlo k odstranění počáteční nechuti.

Využívání hmyzu jako zásobárny proteinu by bylo jednodušší, kdyby na to lidé přistoupili, soudí David Thurnham z univerzity v severoirském Ulsteru, který se zabývá otázkou výživy v rozvojovém světě. "Bylo by to možné, zvláště v chudých kulturách, kde není velký výběr kvalitních bílkovin."

Komerční výrobci tortilly pravděpodobně nebudou přidávat hmyz do svých výrobků v nějaké dohledné době, říká marketingový ředitel texaské společnosti Rudy's Tortillas Louis Guerra. "Nevidím způsob, jak předložit trhu výrobek s obsahem jakéhokoliv hmyzu," vysvětluje.

Pro některé je naopak záhadou, proč lidé nejedí více hmyzu. "Jde o perfektní lehké přírodní jídlo," argumentuje americký entomolog Doug Whitman. "Ten, kdo bude štípat dříví na zimu, najde mnoho velkých, šťavnatých larev brouků, bohatých na proteiny a lipidy." Nad konzumací hmyzu podle něj ohrnují nos pouze západní země. "V Thajsku například najdete na tržnicích smažené kobylky a brouky," dodává.

Podle Christophera Carltona, který studuje brouky na univerzitě v Louisianě, jedí entomologové na konferencích už léta čokoládové sušenky se sušenými a mletými červy. Mezi jeho oblíbené pochoutky prý patří grilované, jemně osolené kobylky. "Jsou výtečné, když odstraníte nohy a křídla. Jinak by vám uvízli v krku," upozorňuje.