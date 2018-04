Hlídejte si své děti. Číhá na ně příbuzný, zvrhlík i pedofil

Možná víc než kdy dříve se v současnosti veřejně mluví o případech "lásky" mezi dospělými a dětmi.

Od poloviny října je v České republice trestné držení dětské pornografie, v září zase policie odhalila zatím největší případ pedofilie - dva muži zneužili celkem dvacet sedm chlapců, pro které organizovali letní a víkendové tábory. Jeden z nich, student teologie, pracoval v občanském sdružení s nyní už trošku ironickým názvem Malý Princ.

Lze vůbec děti ubránit předtím, aby je někdo takto zneužil? A jak postupovat, když se něco takového stane našemu dítěti?

Pozor na trenéry a cizí muže v chodbách

"Od devíti do čtrnácti jsem hrála za basketbalový tým. Byla jsem hubená tyčka, takže jsem žádnou pozornost nevzbuzovala, ale měly jsme vyvinutější spoluhráčku, kterou trenér vždycky těsně objal kolem ramen, začal jí vysvětlovat, kde dělá chyby a jak má hrát a pomalu ji vedl vedle do místnosti s nářadím. Co všechno se dělo tam, to se o pár let později řešilo u soudu. Nebyla jediná na koho se lepil a jedna z holek se přece jen svěřila rodičům,´ vypráví Pavla, dnes už matka dvou dětí. Trenér dívky přímo neznásilnil, ale osahával je v již zmíněné nářaďovně nebo při masáži.

S obtěžováním své dcery, z kterého se nestačilo vyvinout něco vážnějšího, má zkušenosti i osmatřicetiletá Andrea. Dvanáctiletá dívka se u vchodu do domu potkala s cizím mužem. Pustila ho dovnitř, protože si myslela, že za někým jde. Na chodbě jí muž zastavil. "Prý jí řekl: Ty jsi ale hezká holčička a najednou si dcera všimla, že má v ruce kameru," vypráví Andrea. "Usměj se na mě," pobídl muž dívku. "Začala se pitvořit do kamery. A pak jí požádal, aby vyplázla jazyk. Ona to udělala a ten chlap jí na něj začal sahat," otřese se při té představě žena.

"Najednou byly slyšet kroky a muž utekl. Dcera přišla domů a všechno nám hned řekla. Samozřejmě mě polila hrůza a zavolala jsem na policii. Ti sice dělali, že si vše zapisují, ale spíš se mnou flirtovali. "Po kom je asi tak hezká?" Ptali se mě třeba se smíchem. Žádnou hlídku na místo ale nevyslali. Dcera, která má ráda módu, přitom detailně popsala, co měl muž na sobě. Potom jsme ji ještě nějaký čas doprovázeli všude, do školy, na kroužky. I když to má pár kroků od domova," dodala Andrea.

Mnozí jistě namítnou, že muž nijak neporušil zákon, ale starosti rodičů se také nikdo nemůže divit. Až příliš tato situace připomíná rozšířenou, byť často jistě mylnou a zjednodušující představu o pedofilovi: uslintaný chlap ve křoví s pytlíkem bonbónů.

Přitom podle sexuologa profesora Petra Weisse devět z deseti z těch, kteří zneužili dítě, nemá pedofilní sklony. "Jsou defektní – ne sexuálně, ale osobnostně, sociálně. Jsou to osobnosti nezdrženlivé, agresivní, egocentrické, které dítě využijí jako snadněji dostupný sexuální objekt. Je pro ně náhražkou za dospělou ženu, kterou by jinak preferovali, ale není v tu chvíli dostupná. A dítě se nedokáže bránit," řekl Weiss v rozhovoru s Michaelou Jílkovou. - více zde

Stejně jako profesor Weiss, i policejní psycholožka Ludmila Čírtková upozorňuje na to, že velice často jsou dětem hrozbou rodinní příslušníci. Jedna třetina sexuálního zneužití dívek je spáchána blízkým příbuzným, většinou otcem, otčímem. Největším problémem jsou v tomto případě mlčící matky, které o všem vědí, ale přehlížejí to. Mohly mít z dětství stejnou zkušenost nebo se o sexu v rodině prostě nikdy nebavily. "A za třetí ty matky často samy dceru partnerovi nabídnou, ať už vědomě, nebo podvědomě, jako náhražku za sebe. Aby si partnera udržely doma, aby neopustil rodinu, aby dál investoval do nich a do jejich dětí," vypočítává profesor Weiss.

Ani kluci nejsou doma vždy v bezpečí

Oběťmi ale nemusejí být jen dívky. To dokazuje i příběh sedmadvacetiletého Petra. "Chodil jsem navštěvovat bratra své matky, a přesně když mi bylo deset let, chování strýce ke mně se změnilo," začíná vyprávět. Příbuzný Petra žádal, aby se s ním šel vykoupat. Strýc ho ve vaně začal osahávat a jeho ruku vedl ke svému penisu. "Chtěl, abych ho líbal, a žádal mě o felaci. Byl jsem zděšený a od strýce utekl. Doma jsem nechápavě vše vyprávěl matce a ta mi vynadala, že si vymýšlím, a dál po dobu asi dvou let mě nutila k návštěvám u strýce," dodává.

To byl podle psycholožky Tamary Cenkové v jeho životě velký zlom. "Ve škole musel neustále myslet na chvíle, které bude muset se strýcem trávit. Těšil se, až odejde na internát a nebude na návštěvy muset. Do svých 27 let v sobě nosil toto tajemství jako kouli u nohy a myslel si, že to, co se mu stalo v deseti letech, jeho partnerky musí poznat, vysvětluje následky strýcova zneužívání a matčina přehlížení Cenková.

Rada odborníků rodičům: Komunikujte a naslouchejte!

Největší radou specialistů rodičům proto je, aby naslouchali svým dětem a vyslechli je, když si stěžují na chování dospělých. "A především tu informaci nepodceňujte, i kdyby se mělo jednat o rodinu," nabádá Cenková.

Velkým tématem se také po nedávných událostech stal způsob výběru pracovníků do zájmových kroužků. I organizace Junák zažila velký skandál - její vedoucí David Stejskal pohlavně zneužil devět chlapců. - více zde

Přitom v Junáku působil od svých patnácti let a prošel jeho na české poměry přísným výběrovým řízením. Tento případ ukázal na mezery v předpisech. Dětští vedoucí totiž nemusejí mít ani čistý trestní rejstřík. Jenže práce v neziskových organizacích je špatně placená, často ji zájemci dělají i zadarmo. Prohlídka u sexuologa by je proto mohla spíše odradit.

Jak se zachovat, pokud se naše dítě stane obětí obtěžování v kroužku nebo třeba na ulici? Za prvé je třeba zajistit, aby dítě bylo v bezpečí. To znamená, aby se nevhodné chování už neopakovalo. Další postup záleží na tom, co se vlastně stalo. "Setkala jsem se i s případy, kdy si děti v pubertě celou věc vymyslely. Obecně bych doporučila v případě vážného podezření obrátit se na policii, rovnou na specialisty z kriminální služby po linii mládeže," říká psycholožka Čírtková.

Rodiče se ovšem mohou poradit i v poradnách, například v poradně Bílého kruhu bezpečí, nebo kontaktovat orgány sociálně-právní ochrany dítěte. Důležité ze strany rodičů i dítěte je o problému mluvit a nestydět se. Dělat ze sexu tabu určitě také nepomáhá.

V době, kdy na pražském sídlišti Prosek řádil nebezpečný pedofil, který znásilnil několik prvňáčků, se školáci ve třídách mohli dozvědět, jak takového člověka poznat a jak se chovat. Jenže s těmito radami učitelé přišli až takzvaně s křížkem po funuse.

Informovat děti musejí hlavně rodiče

Osvěta a prevence ovšem neleží jen na bedrech škol, hlavními "informátory" o tom, jaké nástrahy naše nejmenší ve světě čekají, by měli být hlavně rodiče. "Mám pocit, že problém sexuálního zneužívání dětí je stále ještě podceňován. Jako by ve společnosti převládal názor, že jde o málo častý jev a že když už k němu dojde, tak si s tím dětská psychika poradí. Opak je pravdou," říká Čírtková.

Policejní psycholožka nesouhlasí ani s tím, aby držení dětské pornografie nebylo trestné. "Navíc se tu a tam objevují docela nebezpečné tendence liberalizovat sex s dětmi, viz známé pokusy z Holandska. Někteří dokonce tvrdí, že problém není předčasný sex, ale jen násilný sex," objasňuje.

Argumentem těchto teorií mimo jiné je, že jen asi v deseti procentech případů bývá sexuální zneužívání kombinováno s fyzickým násilím vůči dítěti. Společnost tak má vlastně situaci pod kontrolou.

S tím se ale psycholožka, která působí i v již zmíněné organizaci Bílý kruh bezpečí, nesouhlasí. "Takové názory jsou podle mého soudu zcela zavádějící. Sexuální zneužívání je na dítěti vždycky vynucené a vždy mu vážně ubližuje. Následky si doslova a do písmene nese celý život. Je to největší trauma a morálně řečeno jedna z největších hanebností, které se dospělí dopouštějí na dětech."