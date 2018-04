Hlídači dětí na baterky

Dech malého tvorečka hlídá monitor dechu; chůvičku, v níž se případně ozve poplašný alarm nebo pláč, střeží sousedé ve vedlejším bytě.

Dávno jsou pryč doby, kdy v celém bytě či domě musely být pootevřené dveře, aby rodiče slyšeli své dítě v postýlce plakat. Dnes už nemusíte každou chvíli chodit do dětského pokoje kontrolovat spokojené oddychování, naopak díky elektronickým chůvám můžete jít klidně vybrat poštovní schránku, přinést si okurky ze sklepa nebo si dát odpolední kávu na zahradě a přitom se nemusíte strachovat, že je miminko třeba vzhůru a něco potřebuje.

Systém je jednoduchý a funguje - zjednodušeně řečeno - na principu vysílačky. Zatímco vysílač umístíte do blízkosti dětské postýlky, přijímač má u sebe rodič, třeba zavěšený na opasku nebo postavený na nočním stolku. Jakýkoliv hlasitější zvuk, ať už je to dětské žvatlání, pláč nebo kašel, aktivuje přijímač a rodič slyší vše, co se v pokoji děje. Většina chůviček přitom disponuje dosahem od sta do zhruba tří set metrů na volném prostranství a uvnitř budov sice na kratší vzdálenost, ale zato i přes několik zdí.

Spánek v přímém přenosu

"Babytelefonů" je na trhu nepřeberné množství, od těch úplně nejjednodušších analogových za pár set korun přes dražší digitální sestavy až po sofistikované videochůvičky, díky kterým dnes můžete své dítě během usínání a spánku nejen slyšet, ale také vidět. Někomu může sledování spícího potomka v televizi připadat úchylné, na druhou stranu nebýt elektronických setů vybavených kamerou, dodnes by možná nebyl odhalen případ brutálního týrání chlapců z Kuřimi.

Vedle možnosti snímat díky chůvičce obraz disponují bezdrátové odposlechy řadou dalších zajímavých funkcí, přičemž výrobci se doslova předhánějí, kdo nabídne lepší "vychytávku". Vedle samozřejmostí, jako je nastavení hlasitosti, regulace citlivosti mikrofonu, přepínání mezi kanály, indikace vybitých baterií, upozornění na ztrátu signálu či možnost zapnout tlumené osvětlení, najdeme na pultech obchodů i chůvičky s ukolébavkami a dalšími zvuky, jako mořský příboj, bubnování dešťových kapek nebo tlukot srdce, s hlášením teploty v dětském pokoji, časovačem na mléko i s možností zpětně komunikovat s dítětem z rodičovské základny. Sehnat se dnes dají i přístroje ve tvaru zvířátek a s rámečkem na fotografii dítěte.

Při koupi chůvy se však nenechejte obelstít povedeným designem nebo efektním světelným a zvukovým provedením; zajímejte se spíše o typ přístroje a počet jeho kanálů. "Vybírejte vždy podle toho, jaká je hustota obydlení ve vašem okolí," radí server detske-chuvicky.cz.

Do méně obydlených míst, jako jsou vesnice nebo okraje měst, postačí analogové přístroje s menším dosahem a nižším počtem kanálů. Na rozdíl od těch digitálních navíc analogovým chůvám, jelikož pracují na nižších frekvencích, nebrání v provozu stromy. "Navlhlé jehličnany působí jako nepřekonatelná bariéra pro chůvičky pracující na vyšších frekvencích," uvádějí dále webové stránky zaměřené výhradně na prodej chův a dalších podobných přístrojů.

V panelovém domě na sídlišti byste si však s analogem zřejmě signál rušili s některým ze sousedů, a tak je ve městě vhodnější používat chůvy digitální, které disponují minimálně šestnácti kanály.

Pokud často cestujete anebo chcete používat chůvičku třeba v kočárku na balkoně či zahradě, pořiďte si skladné a lehké přístroje, které nejsou závislé na síťovém připojení a mohou fungovat pouze na baterky, případně mají v obou jednotkách zabudované nabíjecí baterie. Naprosto nevhodným kandidátem jsou v tomto případě již zmíněné téměř nemobilní videochůvy, které je ideální mít připojeny napevno na jednom místě. Navíc u tohoto typu přístrojů nejčastěji dochází k rušení signálu, což rovněž potvrdila kuřimská kauza.

Hlídač dechu

Vedle pohodlí díky elektronickým odposlechům mají dnešní rodičové ještě o jednu starost méně - nemusí se příliš obávat syndromu náhlého úmrtí novorozence (SIDS), který postihuje zcela zdravé děti v prvních měsících života. Do dětské postýlky je totiž možné umístit takzvaný monitor dechu, který díky desce položené pod matrací či senzoru na pleně snímá pohyby dítěte a po dvacetivteřinové pauze alarmem upozorní na případný výpadek dechu.

Novorozenci dýchají velice nepravidelně a občas se stane, že se "zapomenou" poměrně dlouhou dobu nadechnout. Pokud miminko nehlídá přístroj, mohlo by v tomto případě dojít k fatálním následkům, dítě by upadlo do bezvědomí a následně by zemřelo. Díky monitoru dechu, který spustí varovný zvuk, že tato situace může nastat, jsou každoročně zachráněny desítky dětí. Často totiž stačí zvednout miminko z postýlky a dech se znovu aktivuje.

Přístroje, ať už jde o výrobky Nanny, Babysense či Respisense, fungují na baterie a nemají žádný negativní účinek na zdraví dítěte. Nesnímají srdeční činnost dítěte ani jeho tep, jak se mnozí mylně domnívají, ale monitorují jen jeho dechové pohyby. Senzorické desky v postýlkách dnes používá většina českých porodnic, zejména u nedonošených novorozeňat, některá nemocniční zařízení je pak dokonce za úplatu půjčují rodičům domů.

Pořizovací cena přístroje je poměrně vysoká, pohybuje se zhruba od 2 500 do 4 000 korun, a tak pro jedináčka je zapůjčení monitoru výhodnější. V početnějších rodinách se ale investice s nárůstem potomků časem vrátí. "Pokud s monitorem maminka zachází opatrně, monitor pečlivě uloží v meziobdobí a nepoškodí desku, poslouží i více dětem," říká distributor monitoru Nanny v ČR Petr Fráňa. U dvojčat je ovšem nezbytné používat vždy dva samostatné přístroje v oddělených postýlkách. "Pokud by se použil jeden monitor, stane se, že jedno dítě dýchá, druhé ne a monitor snímající nadále dech toho prvního vyhodnotí situaci, že je vše v pořádku," dodává Fráňa.

Záchranáři: Želva a medvěd

Elektroničtí hlídači nemusí dítě chránit jen během spánku. Na český trh už dorazil také osobní alarm zabraňující utopení. Želvička záchranář je vhodná pro rodiny, které mají na zahradě bazén nebo bydlí u nějaké vodní nádrže, hodí se však i na dovolenou u jezera, u řeky či na lodi a využít ji mohou rovněž majitelé psů. Přístroj Safety Turtle funguje na podobném principu jako chůvičky, s tím rozdílem, že místo vysílače u dětské postýlky mají děti na ruce náramek, který po ponoření do vody spustí na základní stanici hlasitý alarm.

Náramky, jež však mají omezenou funkčnost ve slané vodě, takže se příliš nehodí na dovolenou k moři, jsou uzamykatelné a díky tvaru želvy je děti rády nosí. U tohoto výrobku je možné zakoupit k jedné stanici více náramků a hlídat tak více dětí najednou. "Spojení funguje do sta metrů," uvádí Vladimír Gergel ze společnosti Best Buy Company. Déšť ani pot alarm spustit nemohou, "želví hodinky" jsou rovněž odolné proti dětským hrám a výrobek je absolutně mobilní díky přiloženým bateriím. A jaká je cena jednoho setu? "Základní stanici pořídíte za 3 135 korun, náramek vyjde na necelých 1 500 Kč," dodává Gergel.

Pokud se zase obáváte, že se vám vaše dítko ztratí v nákupním centru nebo v zoologické zahradě v chumlu lidí, je možné připnout mu na bundu výrobek zvaný Infomedvěd nebo jej vybavit Teddymobilem. S těmito přístroji sice nemůžete on-line sledovat, kde vaše dítě přesně je a jak se v danou chvíli má, můžete být ale v případě zatoulání své ratolesti o něco klidnější, než kdyby tuto výbavu nemělo.

Přívěsek Infomedvěd, jenž stojí necelé dvě stokoruny, funguje tak trochu jako známka pro psy. Do desetivteřinové sekvence namluvíte jméno, adresu a telefon a medvídek, kterého připevníte dítěti k oblečení, tyto informace řekne každému, kdo mu zmáčkne bříško. Teddymobil už je záležitost zhruba desetkrát dražší – jedná se o regulérní mobilní přístroj pro děti od čtyř let, který zavolá na váš telefon sám vždy, když na něj pošlete SMS zprávu. Z telefonu ve tvaru medvěda je také možné zavolat na čtyři předem uložená čísla, a když medvídkovi dojde "šťáva", pošle rodičům sám zprávu.