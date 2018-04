Hledáme odvážné ženy do sexy Valentýnské proměny

Svěřte se letos na Valentýna do rukou odborníků, kteří z vás udělají kočku. Hledáme ty z vás, které mají odvahu nechat se posléze vyfotit v sexy, ovšem stále decentním negližé, prádle či korzetu.

Pokud si myslíte, že jste to právě vy, pošlete nám na adresu ona@idnes.cz svou aktuální fotografii obličeje i celé postavy (formát .jpg o velikosti 150 kB - 2 MB). Do předmětu uveďte "Valentýnská proměna" a připište svůj věk, bydliště, kontaktní telefon a důvod, proč bychom měli vybrat právě vás. Hlásit se můžete do středy 26. 1. včetně.

Z došlých přihlášek vybere redakce spolu s kadeřnicí pět adeptek. Z nich vyberete vy, čtenářky a čtenáři OnaDnes.cz, vítězku, která pak Valentýnskou proměnu podstoupí.