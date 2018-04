Která z našich čtenářek se objeví na Prague Fashion Weekend? Hlasujte!

Hlaste se a buďte hvězdou přehlídkového mola Hledáme dívky a ženy s konfekční velikostí 34 a 36, které touží po kariéře modelky či si jen na pár okamžiků vyzkoušet, jaké to je kráčet po přehlídkovém molu po boku známých tváří. Své fotografie tváře a celé postavy v plavkách (snímky musí být ve formátu .jpg s minimální šířkou 640 px) posílejte na e-mail: ona@idnes.cz. Do nadpisu uveďte PRAGUE FASHION WEEKEND a nezapomeňte připojit své celé jméno, věk, výšku, aktuální míry (prsa - boky - pas) a kontaktní údaje. Neúplné přihlášky či neodpovídající fotografie nemohou být zařazeny do soutěže. Soutěž není věkově omezena, ovšem pro účast mladších 18 let je třeba v případě potřeby doložit souhlas rodičů.