Neuvěřitelné proměny z kadeřnické soutěže. Staňte se modelkou i vy

Koho hledáme?

Čtyřiadvacet žen nebo dívek a k tomu dvě náhradnice, které získají roli modelek v semifinálovém kole soutěže Art Image Change International (AICHI). Čeká je den strávený v péči jednoho z nominovaných kadeřníků, nový střih a barva vlasů, ale také profesionální líčení a focení.

Jaké jsou podmínky?

Modelky musí být ve věku od 18 do 40 let, nesmí mít vlasy černé ani barvené henou. Vybrané dámy by taky měly mít odvahu: nesmí totiž zasahovat do práce kadeřníka, proměna je zcela v jeho režii. Každý soutěžící bude samozřejmě brát ohled na dispozice "své" modelky a nový vzhled jí vytvoří na míru.

Hlásit se můžete do pondělí 21. dubna na e-mail ona@idnes.cz. Do předmětu zprávy napište "Semifinále AICHI" a nezapomeňte přiložit svou aktuální fotografii – nemusí jít o profesionální snímek.

Kdy všechno vypukne?

Semifinálové kolo AICHI se bude konat 3. a 4. května 2014. Všechny proměny se odehrají v kadeřnickém salonu Bomton Jalta v pražské pasáži Jalta (Václavské náměstí 43). Rezervujte si celý den – čeká vás stříhání, barvení, líčení a focení před proměnou i po proměně.

Co je AICHI?

Art Image Change International je prestižní soutěž, ve které se každoročně utkají kadeřníci a experti na ženskou krásu. Dvanáctý ročník byl zahájen 1. února 2014, vyhlášení vítězů proběhne na galavečeru 22. října.