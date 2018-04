Hledám práci. Pište na e-mail princeznička

Pětadvacetiletá Jana vystudovala chemii, rok strávila na stáži v zahraničí, ale o práci v Česku ne a ne zakopnout. Po roce zoufalého rozesílání životopisů potencionálním zaměstnavatelů ukázala své CV zkušenější kamarádce. A ta se nestačila divit.

Dokument hrál všemi barvami, na čtyřech stránkách popisoval i místo narození matky a odkazoval potencionální zaměstnavatele na e-mail princeznickajanicka@. Sympatická brunetka uvázla v pasti nevhodných uchazečů ještě dřív, než prošla do přijímacího pohovoru. A personalistům byla jen pro smích.

Jaké chyby nejčastěji dělají ženy, když si hledají nového chlebodárce?

Kudrlinky na růžovém papíru. Rady, jak správně napsat životopis, vydají na samotnou knihu. Buďte struční, jasní, zmiňte pouze důležité věci. Vynechte kudrlinky, neměňte v každém řádku písma, barvy a styly, s nimiž si dovedou právě ženy vyhrát nejlépe. "Muži často zvolí jen jeden styl písma, nic nepodtrhnou a nezdůrazní, to je také špatně. Ženy jsou zase druhý extrém," sděluje své zkušenosti personalistka Jana Kočí.

Pozor na fotku. Ta nemá ukazovat vaše motýlkové tetování na rameni ani vysmátý obličej ve slunečních brýlích na pláži, ale má vás ukázat v profesionálním světle. Takže klasická pasovka je nejlepší řešení. "Pokud ji nemáte a firmy ji vysloveně nežádají, tak radši žádnou z rodinných fotek nevystřihávejte," říká Kočí.

Vypíchněte, co je důležité. Ženy často nevyužívají ty nejjednodušší možnosti, které mají, neumí pracovat s informacemi. Buďte chytré a upravujte životopis podle toho, do jaké firmy ho posíláte.

"Pokud hledáte práci v obchodě, určitě zmiňte vaši desetiletou praxi jako Avon Lady. Jestli chcete provádět turisty po Praze, je tahle informace zbytečná, naopak se bude hodit bod o tom, že jste ve třeťáku na střední škole prováděli v létě na zámku. Využijte informace ve svůj prospěch," předává své zkušenosti personalistka Alena Mizerovská, která se setkala i se ženou, která uváděla v životopisu zasílaném na pozici asistentky také řidičský průkaz na traktor.

Buďte aktivní. Nebojte se a aktivně oslovujte firmy sama (nebuďte však přehnaně "vlezlá"), vystavte svůj životopis na webech nabízejících práci, vyhlaste po známých, že hledáte nové místo.

Pozor na web. I personalisté jsou lidé, k nimž došla móda Facebooku. A umí pracovat i s Googlem. Takže než se začnete poohlížet po novém chlebodárci, raději si zadejte svoje jméno do vyhledávače. Pokud vám vyplivne vaši diplomovou práci nebo blog zaměřený na biovaření, nic se neděje. Jestli ale uvidíte svou rozesmátou tvář s jointem v ruce nebo polonahé fotky, které udělal váš expřítel při poslední dovolené, určitě si dobrou vizitku neuděláte.

"Jednou se mi moje nerozvážnost pěkně vymstila. Na svatebních webových stránkách jsem opravdu ošklivě pomluvila fotografa. A aby věděl, kdo si stěžuje, uvedla jsem celé jméno. Pak jsem se divila, když se mě paní u pohovoru ptala, jestli jsem agresivní a dovedu se ovládat," vypráví Karolína z Třebíče.

Zařiďte si také neutrální e-mail, který tvoří vaše jméno a příjmení. Žádná princeznicka, mysicka, kocicka nebo cukrovavaticka@.

Buďte profesionální. "Jéééé, tak to je bomba, že mě zvete na pohovor. A je až v jedenáct, no tak to je príma, to si skáknu předtím ještě s kámoškou na kafčo." Pokud už se vám rozezvoní telefon a personalistka vás pozve na půlhodinku u ředitele, zachovejte se profesionálně. Emoce stranou, ukažte profesionální stránku. Stejně tak se zachovejte, pokud musíte z nějakého důvodu zavolat do firmy vy. Opět platí: stručnost a jasnost je nade vše.

Dojem neudělá ani to, že při čekání na spojení hovoru máte na mobilu nastavenou písničku. Kamarády okouzlí, ale firma si pod melodií Tam, kde v noci jasně svítí světlušky, tam kde za srdce tě berou berušky... rozhodně nepředstaví budoucí ředitelku marketingového oddělení.

Zapamatujte si jména osob, s nimiž jste mluvili a co jste jim říkali. Neptejte se hned po telefonu na finance, podobné otázky si schovejte až na osobní schůzku.

Neříkejte, co nemusíte. Chvalte se. "Ženy často hned v životopise nebo při prvním telefonátu přiznávají, že mají dvě miminka. To je naprosto zbytečné. Nemáte povinnost tento údaj uvádět. Naopak se tím znevýhodníte," radí zkušená personalistka.

Pokud jste byla šest let na mateřské, zkuste si vzpomenout na veškeré příležitosti, které se týkaly pracovního života a vypíchněte je v životopisu. Pomáhala jste kamarádce psát texty na e-shop? Před Vánocemi jste měla týdenní brigádu při balení dárků? Byla jste na novoroční inventuře v drogerii? Dělala jste manželovi-podnikateli účetní nebo jednou týdně vypomáhala v knihovně? Napište do životopisu vše, co vypovídá o vašich zkušenostech a schopnostech.

Co dělat před pohovorem? Zachovejte klid. Ženy prý často volají den před pohovorem, zda pohovor platí. "To není nutné. Pokud firma šlape jako hodinky, zavolala by vám personalistka sama," říká Mizerovská.

Den před pohovorem jděte včas spát, vyvarujte se alkoholových večírků a ráno vykročte pravou nohou.