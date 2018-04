Přístroje na mě práskly dietní chyby, přiznává Simona a začíná hubnout

Očima Simony: "Nečekala jsem na novoroční předsevzetí a už o Vánocích jsem najela na dietní režim v bláhové víře, že postačí řídit se zákonem o zachování energie. Výsledky se sice už dostavily, ale jak jsem si vyslechla během sezení u paní Lenky, lidské tělo je složité zařízení a bohužel nefunguje takhle jednoduše. Strašně mě překvapilo, co všechno na mě "práskly" chytré přístroje, které dokáží změřit hodnoty, o nichž člověk ani netuší, že by se vůbec daly změřit. Takže teď už vím, co jsem začala dělat špatně a jak na každou takovou chybu tělo reaguje. Hned po našem sezení jsem si běžela koupit baterky do své kuchyňské váhy, protože to bude v dalších týdnech moje častá pomocnice – copak já umím od oka odhadnout 195 gramů tresky?"