Hledám chůvu. Zn.: Zoufale!

Před časem jsem sháněla chůvu pro svého půlročního syna. Vzhledem k finančním nárokům jsem hledala hlídání přes inzerát a měla poměrně nenáročné požadavky. Chtěla jsem vysokoškolačku, která bude moci hlídat celý rok v pravidelnou dobu a rozsahu několika hodin týdně. Nabídla jsem odměnu sto korun na hodinu. Zájem byl obrovský a během dvou dnů jsem se probírala téměř šedesáti zaslanými životopisy.

Se třemi uchazečkami jsem si domluvila osobní pohovor. Jako první dorazila velmi navoněná, nalíčená a celkově barevně nepřehlédnutelná slečna s několikacentimetrovými nehty. Při nejlepší vůli jsem si nedokázala představit, že by s nimi dítě chovala, natož aby ho převlékla nebo přebalila. Celkový dojem nevylepšilo ani prohlášení: "Koukněte, já mám přítele dost bohatýho fotbalistu, takže bych ani hlídat nemusela, ale chci se nějak zabavit."

Druhá slečna působila praktičtěji, zato zřejmě trpěla mentálním blokem vůči dětem. Po celou dobu našeho pohovoru vedle ní leželo řvoucí dítě, na které sice vrhala nervózní pohledy, ale neprojevila jakoukoli snahu ho nějak utišit nebo dokonce pochovat. Když jsem po pěti minutách pláče navrhla, aby mu podala dudlík, který ležel vedle něj, ponuře pravila, že to by asi pomohlo.

Poslední kandidátka, se kterou jsem se sešla, působila jako zjevení. Jako jediná si po příchodu došla umýt ruce, než na - pro ni cizí - miminko sáhla. Působila mile a s dětmi to zjevně uměla. Už u nás hlídá téměř rok, je stoprocentně spolehlivá a syn ji miluje.

Zájem? Jak kde

Výběr chůvy je poměrně intimní a závažný úkol. Brzký návrat do zaměstnání, přeplněné školky (podle údajů ministerstva práce a sociálních věcí navštěvuje školky 26 % dětí mladších tří let) a pracující aktivní babičky staví řadu žen do situace, kdy si musí zajistit náhradní hlídání. "Hlídáme děti především v Brně a okolí a zde poptávka po chůvách spíše stoupá," uvádí Helena Toušková z agentury Mnia, která zaměstnává víc než tři desítky chův.

S tím souhlasí i Jana Míčková Sladká z agentury BIBO, která zaměstnává kolem stovky chův. "Poptávka po chůvách v Česku narůstá. Stále více žen se vrací do práce dříve a nemají možnost nebo nechtějí umístit dítě do jeslí. Spousta maminek už také nechce být na všechno sama a rády využijí služby chůvy, aby tak získaly trochu času pro sebe."

"Poptávka po hlídání dětí je stejná s mírnými výkyvy dle sezony. Dlouhodobě zaznamenáváme spíše mírný nárůst," uvádí Michaela Vorlíčková z agentury Slunečnice. Podle Moniky Hlaváčkové z agentury BABY, která má přibližně tři desítky chův, je však boom hlídacích agentur zřejmě u konce.

"Působíme na trhu deset let. Poptávka postupně vzrůstala do pěti let a pak se držela na stejné úrovni zhruba dva roky. Poslední dva až tři roky je poptávka menší, což může být zapříčiněno krizí. Poslední dobou jsem ale zase postřehla zvyšující se zájem o hlídání."

Zcela odlišnou zkušenost má vysokoškolská studentka Jana Dubědová, která si hlídáním dětí přivydělávala: "Potřebovala jsem si přivydělat a napadlo mě hlídání dětí. Nejprve jsem se zkoušela přihlásit do agentury, když jsem ale viděla ty podmínky, vykašlala jsem se na to. Raději jsem si vyrobila deset letáčků, které jsem vylepila na zastávce v okolí a dala je do mateřského centra."

A během pár hodin se jí ozvala ohromná spousta maminek, které měly o hlídání zájem. "Díky tomu jsem si mohla klidně vybírat. Měla jsem ten semestr docela dost času, takže jsem upřednostnila variantu dělat chůvu v jedné rodině před občasným babysittingem pokaždé někde jinde."

Podle vyjádření oslovených agentur mají o hlídání nejčastěji zájem matky od třiceti do čtyřiceti let. "Služeb našich chův využívají jak maminky, které se potřebují dříve vrátit do zaměstnání, tak maminky, které si zkrátka potřebují odpočinout, navštívit lékaře, zajistit pochůzky či navštěvují vzdělávací kurzy před návratem do zaměstnání. Kontaktují nás však také muži, kteří chtějí alespoň jeden večer v týdnu strávit se svou ženou návštěvou kina, restaurace a podobně," říká Jana Míčková Sladká.

Nejčastěji se potom chůvy hledají pro děti do pěti let, přičemž nejfrekventovanější skupinou jsou děti od narození do tří let, které ještě nemohou navštěvovat školku.

Agentury versus inzeráty

Rodiče, kteří stojí před nutností najít pro své dítě hlídání, se v podstatě rozhodují mezi možností oslovit agenturu, nebo si podat svůj vlastní inzerát (případně na soukromý inzerát odpovědět). Ve hře bude v budoucnu možná ještě takzvané poskytování péče v rámci vzájemné rodičovské výpomoci, která je součástí prorodinného balíčku. V praxi by to znamenalo, že by si například vaše sousedka mohla ke svému dítěti přibrat na hlídání ještě tři cizí děti a inkasovat za každé z nich maximálně pět tisíc korun.

Samozřejmě obě dostupné varianty mají své klady i zápory. V případě, že budete hledat chůvu soukromě, zaplatíte velmi pravděpodobně méně peněz. Zatímco agentury si obvykle účtují za hodinu hlídání od 120 do 250 Kč (ceny se liší v závislosti na lokalitě a pravidelnosti či nárazovosti hlídání), soukromé osobě zaplatíte za hodinu hlídání v Praze kolem stokoruny a mimo Prahu obvykle pod sto korun.

Kvalitní agentura za vás provede výběr chůvy na základě kvalifikace, takže byste měli mít záruku, že v případě potřeby zvládne například dítěti poskytnout první pomoc. To však neznamená, že přes soukromý inzerát nenajdete stejně kvalifikovanou chůvu.

"První zkušenosti jsem získala hlídáním vlastní neteří. Zároveň jsem absolvovala základní kurz první pomoci a načetla jsem si informace speciálně o první pomoci u malých dětí, která se v mnohém liší," říká Jana Dubědová.

Výhodou agentury je skutečnost, že by vám měla být schopná poslat náhradu v případě, že vaše chůva například onemocní. Pokud si navíc najdete na hlídání studentku, musíte počítat s menší časovou flexibilitou a případnou nedostupností ve zkouškovém období či o prázdninách.

Ale ani hledání chůvy přes agenturu není často bez problémů. "Chůvu jsme hledali skoro dva měsíce. Našla jsem si na internetu pět agentur, které hlídání dětí zajišťují. Z nich mi jen jedna druhý den zavolala a další dvě poslaly za pár dní mail," říká Markéta Kaclová, matka roční Emy.

"Od chvíle, co jsem všem třem agenturám upřesnila své podmínky, bylo ale ticho po pěšině. Nakonec jsme dostali dva životopisy a ani v jednom případě nerespektovala agentura náš hlavní požadavek - starší paní. Takže jsem si po měsíci prostě sama vyhledala desítky inzerátů starších paní a důchodkyň, které hlídání dětí nabízely."