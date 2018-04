Hledala lásku přes internet. A našla jen podvodníky s nemocnými dětmi

Seznámit se v dnešní uspěchané době není jednoduché. A když nepomůžou kamarádi a nenajde se nikdo ve vašem společenském okruhu, zbývá často jen seznamka. A proč někam dojíždět a nechat se zpovídat, když existuje „jednoduché“ řešení na internetu.

Zkusit si někoho najít prostřednictvím webové agentury vypadá jako dobrý nápad. Stačí pár kliknutí a nabídky se většinou jen hrnou. Jenže to příliš dobře nefunguje - i proto, že se na ně zaměřili podvodníci.

Falešníci s nemocnými dětmi

Exoticky vypadající žena s perfektní češtinou nevypadá jako člověk, který by si musel hledat partnera s pomocí internetu. "Taky jsem to nikdy neplánovala, ale jelikož mám e-mailovou adresu na serveru yahoo.com, dostala se ke mně reklama na mezinárodní webovou seznamku. Jsem původem z Asie, a tak mě zaujala. Rozhodla jsem se, že to vyzkouším, když už mi nevyšlo manželství s Čechem. A tady je přece jen těžké narazit na cizince s podobnými zájmy," vypráví dobře situovaná byznysmenka, která vzhledem k citlivosti příběhu nechce zveřejnit své jméno.

Pro internet se rozhodla i vzhledem k hektickému způsobu života, kvůli němuž nemá na nějaké zdlouhavé seznamování moc času. A tak si na webové seznamce hned vytvořila profil. Za tříměsíční registraci zaplatila 150 dolarů, díky čemuž získala právo na podrobnější informace o případných zájemcích.

"Všechno vypadalo úžasně, dorazila fotka krásného chlapa, který byl sám, protože jeho žena zemřela při porodu, a on se staral o jejich dítě. Tedy v době, kdy nemusel pracovat na ropné plošině, jinak třináctiletá dcera žila v Africe u prarodičů, kteří tam působili na nějaké misi," líčí svou zkušenost.

Pak však jejich korespondence nabyla poněkud absurdních rysů - po čtvrtém mailu se dozvěděla, že jen ona je ta pravá a že nadšená je i zmíněná dcera. Dívka jí vzápětí rovněž poslala až podezřele srdceryvný e-mail, v němž pro ni neznámou ženu oslovovala "milá maminko".

Vše se vyjasnilo poté, co domnělý rytíř z ropné plošiny začal psát trochu v jiném duchu. Dcera prý onemocněla a jemu se bohužel z plošiny těžko posílají peníze na léčbu, dva tisíce dolarů je přitom třeba ihned složit v hotovosti na přepážce Western Union...

"Okamžitě jsem komunikaci s ním uťala, ale bohužel následovalo několik podobných příběhů - vdovec, jehož žena nějak tragicky zemřela a který měl nemocné dítě nebo mu dlužil neplatící zákazník. Sám však vzhledem k odlehlosti pracoviště nemohl používat webovou kameru, abych ho viděla, ani obsluhovat normální bankovní účet," vypráví žena.

Každý přitom sliboval, že jen se potíže vyřeší, sbalí se a vyrazí za ní do Prahy. Poslední kapkou se stal domnělý americký voják, který dlel na misi v Afghánistánu a nutil ji, aby si zřídila a samozřejmě platila speciální satelitní telefon, protože jinak s ním nebude moci komunikovat.

Všichni, kdo se jí ozvali, od ženy chtěli tisíce dolarů, zřejmě proto, že na základě profilu pochopili, že je dobře situovaná. Žena je přesvědčená, že kvůli její spojitosti s Afrikou za vším stojí gang nigerijských finančních podvodníků, kteří v seznamkách našli další pole působnosti.

Domáhat se spravedlnosti u majitelů webové stránky podle ní moc smysl nemá, těžko totiž ovlivní, kdo se na jejich seznamku zaregistruje. "Navíc znám i příběhy, které dopadly dobře," dodává žena.

Podvody se v mezinárodních internetových seznamkách samozřejmě stávají i mužům. Těm se na nich zase nápadně často ozývají chudé dívky z východní Evropy, které rovněž odmítají ukázat se prostřednictvím webové kamery - zde jako výmluva často funguje předstíraný stud, protože prý neumějí anglicky. A proto za ně maily píše kamarádka. Telefonovat samozřejmě nemůžou, důvod si k tomu vždy najdou.

Zda "Pvztah" vyvrcholí pozváním na Východ a kolikrát tam dotyčný přijede s naditou peněženkou, je těžké říct, protože přesné statistiky neexistují. Kdo by se chtěl chlubit, že na něj po příjezdu třeba do Kyjeva čekalo místo krásné vyvolené pár gansterů.

Peníze vždy lepší služby nezajistí

Neseriózní jednání nehrozí jen od falešných partnerů, ale i u webových seznamek. Přesvědčila se o tom i kantorka Milena Jakoubková. Seznámení přes internet se nikdy nebála. Nejdříve dlouho chodila jen na české stránky, kde se zadarmo zaregistrovala a hledala partnery. Výsledek? Většinou si dobře popovídala, ale vše na ni bylo až příliš nezávazné.

Tak ji zlákala internetová reklama, tentokrát na českou verzi seznamky Be2. Zaplatila tři a půl tisíce korun za půlroční členství a byla zvědavá, co se bude dít dál.

"Předpokládala jsem, že placenou službu budou využívat jen ti, kdo berou seznámení vážně, ale nakonec se za půl roku neozval vůbec nikdo - a to je hodně neobvyklé," říká s odvoláním na dřívější zkušenosti. To nejhorší mělo teprve přijít - provozovatel webové stránky od ní začal chtít platbu na další půlrok, protože smlouvu včas nevypověděla.

"Končila mi naštěstí platnost karty, takže si to nestrhli automaticky, ale teď mi vyhrožují žalobou, jestli nezaplatím," tvrdí žena. Jelikož peníze neposlala, teď už se ke svému profilu nedostane a bez toho ho ani vypovědět nemůže.

Navíc se ukázalo, že smlouvu může vypovědět jen v přesně daném termínu, ani ne moc brzy, ani ne moc pozdě, jinak to seznamka neakceptuje. V dokumentu se o tom píše, ale jak Milena Jakoubková přiznává, o detaily se nestarala. Už se jí však pomocí internetu podařilo najít další stejně postižené, z čehož usuzuje, že firmě jde spíše o peníze než o to, aby někomu pomohla najít partnera.

Když se redakce MF DNES pokoušela sehnat vyjádření od seznamky Be2, nedopadla o nic lépe než ti, od kterých chce další platbu. "Automatické prodlužování VIP statusu můžete během několika minut vypovědět přímo ve svém profilu," stojí v e-mailu, který za zákaznický servis poslal Radek Svěrkoš. Odpověď však spíše vypadá jako zpráva vygenerovaná automatem. A dostat z něj další vyjádření či dovolat se někomu dalšímu se už nepodařilo.

U nás musíte říct, kde bydlíte

Majitel seznamovací agentury Grand Oto Kronrád nemá pro čistě internetové seznamky moc pochopení. Zákazníci v nich podle něj nemají jistotu, nakolik jsou nabízené služby skutečné, a hlavně, nakolik skuteční jsou lidé, kteří se prostřednictvím jejich webových stránek chtějí seznámit.

"My registrujeme jen zájemce, kteří nám udají své skutečné údaje včetně adresy, což kontrolujeme tak, že jim domů posíláme administrativní dopisy. A navíc se s nimi scházíme a natáčíme je na video, což je podle nás velice seriózní," říká Kronrád.

Ani jeho firma, ale nejde proti přání zákazníků, které láká jednoduché hledání partnerů na webu. Svou firmu provozuje i na internetu, a dokonce je tu k dispozici i rubrika seznamky čistě internetové.

V podání pana Kronráda to však znamená, že zájemce si na jejich stránce nastuduje pravidla a pošle do agentury vyplněný dotazník se svou fotografií a následně zaplatí za 75 tipů (580 korun) nebo 250 tipů (1 580 korun) na možné partnery, kteří se rekrutují z podobných zájemců.

Podle majitele firmy už to, že lidé za službu platí, zajišťuje, že ji berou vážně. Navíc, registrační údaje se i tady posílají klasickou poštou.

Tohle u čistě webových seznamek nenajdete - tam všechno probíhá po síti, takže je jen na uchazečích, co o sobě prozradí a jakou fotku na internetu vystaví. Ani přístup agentury Grand však není dokonalý. Pro mnoho lidí totiž platí, že čím složitější registrace, tím méně je pro ně seznamka přitažlivá. Může to odradit i opravdové zájemce, kteří hledají partnera. Ale současně to odradí i podvodníky.