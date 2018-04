Hledá se tvář webu: Chlape, ukaž se!

Předesílám, že můj vkus možná nebude až tak standardní, protože mi imponují muži typu seriálového dr. House (Hugh Laurie). A pak také nedám až tak na vzhled, protože přece řečeno - dnes už klasikem Petrou Paroubkovou - na muži je přece nejvíc sexy mozek. A ten, bohužel, z fotky nepoznáte.

Takže jaká jsou moje kritéria? Neplatí na mě namachrovaná muskulatura doplněná bojovným výrazem v obličeji. Nicméně pěkná figura je určitě tím nejlepším doplňkem sympatického a hlavně přirozeného vzhledu. Odpuzují mě nastailované typy modelů s vyholeným vším možným (často i nemožným). Pod nagelovaným čírem tuším člověka nespokojeného se svým vzrůstem, vzhled vágus smrdí i přes monitor a polonahý týpek ve vaně nebo v posteli bude gay.

Už asi tušíte, že vybrat TIP ONY pro mě nebylo až tak snadné. Kolegyně z papírové redakce Ony mi napovídaly pětadvacetiletého "Toma Cruise" s přezdívkou Advent. I ten má něco do sebe. Ale já se nakonec rozhodla pro dvacetiletého kluka s přezdívkou Missugass. No... potřeboval by ještě trochu přičísnout a možná by jeho mozek zas nebyl až tak sexy. To fakt netuším, ale má hezký úsměv a zdá se mi v pohodě. Chcete-li, hlasujte pro něj spolu se mnou. A jestli se vám nelíbí, vyberte si jiného.

HLASUJTE: CHLAPE, UKAŽ SE!