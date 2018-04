Hledá se nejzajímavější tvář roku. Přihlaste se!

Přihlaste se do soutěže Přihlásit se mohou až do 6. října jak dívky (15 - 25 let nejméně 170 centimetrů vysoké), tak mladí muži (17 - 25 let s minimální výškou 180 cm.) Hlaste se na stránkách www.lookbella.cz, další informace o castingu dostanete mailem.