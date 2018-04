Hlavní role nevěsta

Energická podnikatelka a maminka tří klučičích rošťáků si vyzkoušela roli nevěsty dvakrát. Když se vdávala před více než dvaceti lety poprvé, zjistila, že stát se aspoň na den vysněnou princeznou jako ze zahraničních katalogů je v Čechách celkem nadlidský úkol.

Svatební šaty se buď dědily z generace na generaci, nebo si je některá šikovná slečna ušila sama. Ani jednou z možností Marie nedisponovala, a tak si našetřila na šaty z Tuzexu. Díky nim vzbudila takový obdiv, že se v nich pak provdaly skoro všechny její kamarádky a příbuzné. Právě tehdy se vyklubal v hlavě podnikavé dívky nápad, čím by se jednou mohla živit. Cesta k podnikání nebyla samozřejmě jednoduchá, ale už tenkrát myslela na zadní kolečka.

"Vždycky, když jsem odjela na dovolenou, tak jsem si přivezla z cest jedny svatební šaty, které jsem si ukládala a opečovávala a snila jsem, jak si jednou otevřu svůj salon."

A to se jí povedlo v magické datum 6. 6. 1996 v kočárkárně čtyřpatrového domu, kde čekala na svoji první zákaznici nekonečný měsíc a půl. Mezi 40 šaty visely i její druhé svatební šaty, které si nechala ušít na míru podle vlastního návrhu a prý jí přinesly štěstí. Jak v profesním, tak osobním životě.

"Když jsem pak otěhotněla a pracovala opravdu do posledního dne před porodem a po návratu z porodnice jsem kojila za paravánem, bylo mi jasné, že musím obchod odstěhovat více směrem k centru. Našla jsem si prostory na Argentinské ulici a už když jsem tam malovala, vystavila jsem si z té euforie do své první výlohy svatební šaty na figurínu. Okamžitě zastavila klientka a ty šaty si zamluvila. Půjčovala jsem jí je v zapatlaných teplákách od barvy, ale za polovinu ceny, ze samé radosti, že o ně má zájem."

O krásných a nadčasových šatech se šířily zprávy rychlostí blesku a do salonu zamířily první kroky vdavekchtivých slečen. Když se zde oblékla i topmodelka Tereza Maxová na svoji první svatbu, začaly se do salonu hrnout nevěsty ze všech koutů republiky a chtěly ty samé.

Majitelka vybírá šaty sama, a to na největších svatebních veletrzích světa a také je exkluzivní zástupkyní americké firmy. A protože i svatební šaty podléhají módním trendům, prozradila nám, co je právě in. Největším hitem jsou momentálně úzké šaty na tělo nebo tzv. noční košilky a bez zbytečného zdobení. Doplňkům vévodí černobílá barva anebo hnědá a béžová. To vám ale poradí sama odbornice na svatební módu Marie Nováková, která staví velký svatební dům.

"Vždycky jsem snila o velkém svatebním domě, kde bude květinářství a uvážou vám tam svatební kytici podle šatů, které máte na sobě. Domluví se s vámi fotograf, navrhnou vám účes i nehty. A ten sen si právě plním. Začala jsem budovat v Praze svatební centrum, kde se bude odehrávat všechno, co jsem právě popsala a možná ještě víc. Chci, aby to byl dům pro všechny, kde se budou cítit příjemně i ti, co mají do kapsy hlouběji. Vždyť svatební den je ten nejdůležitější mezník v životě a nevěsta v něm hraje hlavní roli, samozřejmě v čele s ženichem."