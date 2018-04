Hlavní je přirozenost a pohodlí, tvrdí herečka Zuzana Bydžovská

Je živel, nepostojí, neposedí. Svérázná Zuzana

vizitka - Narodila se v Mostě. Vystudovala Státní konzervatoř v Praze. - Působila v Divadle na Vinohradech, Divadle Na zábradlí i v Národním divadle. Popularitu si získala hlavně díky seriálům Letiště, Hraběnky či filmům Knoflíkáři, Příběhy obyčejného šílenství, Venkovský učitel. Za role matek ve filmech Venkovský učitel a Gympl dostala herečka České lvy. Pozoruhodnou roli má i ve filmu Mamas & Papas, který měl nedávno premiéru. - Je rozvedená. Má dospělou dceru Doru a jedenáctiletého syna Kristiána.

Bydžovská. Umí být sexy a vzápětí vypadá zdrchaně a unaveně. Nejradši chodí nenamalovaná, s vizáží si nedělá moc velkou hlavu. "Hlavní je pohodlí a přirozenost a taky za oblečení ušetřím," říká osmačtyřicetiletá herečka.

V průběhu rozhovoru, který probíhal na chodbě pražského Divadla Palace, chodila v prostoru pěti metrů sem a tam. Zpočátku byla hodně nedůvěřivá, roztěkaná. Pak roztomile zlobná až dětinská. Třeba když fotografovi předváděla nenucené pózy na sedačce.

Když slyší otázky, je ostražitá, jako by čelila nějakému nebezpečí. Radši si jen tak povídá. Ke konci byla až mateřsky chlácholící. Nejen proto, že jí do toho volal syn, který se zrovna vrátil ze školy. S radostí mi dávala recepty, jak se zbavit strachu a trémy. I když to během rozpačitého úvodu vypadalo, že rozhovor skončí po deseti minutách, nakonec jsme spolu strávili hodinu a půl. A loučili se natřikrát.

Když jsem se například ptal, jestli dostává od diváků dárky, rozesmála se. "No chachá. Po představení Lidský hlas jsem dostala psaní, že jsem byla skvělá, ale že bych potřebovala jiný kombiné. A v taštičce byla nádherná saténová záležitost. Párkrát jsem v ní dokonce spala, i když mi je velká. Růžová saténová kombinačka s černýma puntíkama, na hrudníku má černé krajky. To je sranda."

Zkusil jsem vtipkovat, že Klausovi posílají kravaty a jí podprsenky. "Bylo to kom – bi – né! To není podprsenka. Nevíte, jak to vypadá? Tady máte ramínka, tohle je přes ňadra a každé je různě dlouhé, tadyto končí pod koleny. Dřív se to nosilo pod šaty. Podprsenka vám drží ňadra, pak máte kalhotky a přes to si vezmete tu kombinačku, pak se na vás třeba ty šaty nelepí. To snad najdete ještě v nějakém módním časopisu, snad se to ještě nosí."