Hlasujte v anketě, kdo bude hubnout pod dohledem odborníků

16:17 , aktualizováno 16:17

Zhubnout do Vánoc? Splnit si svůj sen se prostřednictvím projektu Hubneme pro zdraví rozhodla více než stovka čtenářů. A ačkoliv to mezi takovým počtem zájemců nebylo vůbec jednoduché, nakonec se nám podařilo do semifinále vybrat šestici nejvíce odhodlaných žen z Brna a okolí. Hlasujte do páteční půlnoci pro svou favoritku.