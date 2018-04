HLASUJTE o nejsladšího andílka. Do dnešní půlnoci

Před Vánoci jsme vás vyzvali, abyste nám během svátků posílali fotografie svých andělíčků, tedy přesněji svých dětí. A vy jste se nenechali dlouho přemlouvat. Andílci blonďatí, tmavovlasí, okatí i kudrnatí, malí i trochu velcí k nám přiletěli nejen ze všech koutů republiky, ale dokonce i z dalších zemí Evropy i ze zámoří.

Je jasné, že každá máma je přesvědčena o tom, že zrovna to její děťátko je ze všech nejroztomilejší, nejsladší a nejkrásnější. A tak to taky má být. Přesto nás zajímá, které z dětí si získá vaši přízeň a stane se tak nejsladším andílkem roku 2010.

Do soutěže jsou zařazeny více než tři stovky roztomilých kluků a holek od docela čerstvých novorozeňátek, až po šikovné školáky a školačky. Některé obrázky jsou umělecky perfektní, jiné technicky nedokonalé, všechny ale zachycují to nejmilejší, co na světě máte. Vaše děti.

hlasujte zde: VSTUPTE DO ANDĚLSKÉ FOTOGALERIE A DEJTE SVŮJ HLAS TOMU NEJSLADŠÍMU ANDÍLKOVI. HLASOVÁNÍ KONČÍ VE STŘEDU 5. LEDNA O PŮLNOCI. PROSÍME, NOVÉ ANDÍLKY UŽ NEPOSÍLEJTE. POSLEDNÍM TERMÍNEM PRO ZAŘAZENÍ DO SOUTĚŽE BYL 26. PROSINEC. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Andílci, nebo čertíci?



Spousta andělíčků, kteří doletěli do redakčního mailu, má opravdická křídla a někteří dokonce létají, i když jen v máminých nebo tátových rukou. Někteří andělíčci jsou tak trochu čerti, protože jim na hlavě raší rohy nebo mají aspoň čertíky v očích. Jiní jsou zlatovlasí a kudrnatí jako andílci od Rubense a další mají pusu od čokolády, kterou před chvílí utrhli z vánočního stromečku. Někteří andělíčci vypadají spíš jako princezny, jiní zase docela jako malí rošťáci.

Hlasujte až do středy 5. ledna



Fotky svých potomků nám neposílaly jen hrdé mámy, ale také pyšní otcové nebo nadšené babičky. Nám v redakci se andělíčci líbí všichni. Přesto máme své tajné favority. A co vy? Komu dáte svůj hlas?

Poznámka: Fotografie, které nesplňovaly podmínky soutěže, nemohly být bohužel do galerie zařazeny. Děkujeme za pochopení. Vaše redakce.