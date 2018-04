Hladové muže prý přitahují silnější ženy

13:00 , aktualizováno 13:00

Výběr partnerky u mužů prý souvisí s pocitem hladu. Čím větší hlad muž má, tím se zvyšuje pravděpodobnost, že jeho partnerka bude mít nějaké to kilo navíc. Vyplývá to ze studie britských vědců, o které informoval magazín The British Journal of Psychiatry.