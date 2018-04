Hladké nohy, plné rty a další novinky pro vaši krásu

Spočítala jste si, kolik času vám kradou nepříjemné chloupky na nohou, rukou a obličeji? Za jeden rok jejich odstraňování věnujete téměř celý den. Pokud jste se rozhodla se jich zbavit jednou provždy, můžete vyzkoušet laserovou epilaci nebo fotoepilaci, které zničí vlasovou cibulku v zárodku. Obě technologie jsou natolik pokročilé, že vás zbaví i velmi světlých chloupků (což u dřívějších verzí nebylo možné). Úspěšnost zákroku závisí i na barvě ochlupení. Čím více pigmentu chloupek má, tím snadněji je zničen.

Epilace je nejdokonalejší u černovlásek a hnědovlásek, u blondýnek je trochu složitější. Na laserovou epilaci nechte chloupky dorůst, před fotoepilací se naopak den předem oholte. Laserová epilace se může provádět po znecitlivění pokožky krémem, jinak je zákrok nepříjemný. Fotoepilaci necítíte vůbec, maximálně jako drobné svědění. Několik dní poté byste se měla vyhýbat sluníčku a epilované místo ledovat.

Laserová i foto epilace zasáhne jen určitou část chloupků (které jsou v růstové fázi), zákrok je potřeba opakovat, minimálně čtyřikrát (u podpaží), někdy až desetkrát (u obličeje).

Nemáte chuť chodit na epilaci? Pokud si budete pravidelně chloupky vytrhávat pomocí epilátoru domu, začnou být slabší. Nové epilátory Philips Satinelle Ice jsou téměř bezbolestné, pokožku masírují a ochlazují. Vyzkoušeli jsme na vlastní kůži a skutečně to nebolí!



Novou řadu epilátorů Satinelle tvoří tři modely. HP 6409 (1 699 Kč) v barevném provedení bílá s fialovými doplňky je pro vyšší komfort dodáván navíc společně s výměnnou holicí hlavou, vhodnou pro depilaci na velmi citlivých místech, jako je oblast třísel nebo podpaží. Zákaznice tak získávají při nákupu možnosti vytrhávání i holení. Druhým je oranžovo-bílý HP 6408 (1 499 Kč), který je dodáván společně s krytkou pro epilaci menších ploch, a základní světle modrý model HP6407 (1 199 Kč).



Také Panasonic na jaro představil nové epilátory, které je možné omývat vodou a obsahují také nástavce na citlivá místa v podpaždí a třísla, jeden nástavec můžete použít na klasické holení. Epilátory Panasonic používají technologii Skin Protector. Pleť je neustále napnutá, takže chloupky jsou snadno a rychle odstraněny i s kořínkem. Jemné klouzání epilační hlavy ze strany na stranu zaručuje účinné napřímení i krátkých chloupků a jejich účinnější odstranění. Další výhodou oproti běžným epilátorům je speciální nástavec pro oblast podpaží a linii bikin. Doporučená cena od 995 do 1995 Kč.

Kontakty Fotoepilace:

Salon Riviera, Masarykovo nábřeží 30, Praha 1, Tel.: 224 931 163

Horní ret/brada 800 Kč, podpaždí 18000 Kč



Sormedic, Hotel Prezident, nám. Curieových 1100, Praha 1, tel.: 234 614 163 Laserová epilace:

Asklepion – Klinika a institut estetické medicíny, Londýnská 39, Praha 2, tel. 234 716 111

Cena epilace se stanovuje podle počtu pulsů, epilace třísel vyjde na 3 000 Kč LaserPlastic - Malé náměstí 13, Praha 1, tel.: 224 210 224

Cena epilace se stanovuje podle počtu pulsů



Kolagen vyhladí vrásky a nafoukne rty

Kolagen je bezesporu kosmetickým hitem letošního roku. Tato látka je přirozeně obsažena v kůži a s věkem se ztrácí. Kolagen toho zvládne skutečně hodně: vyhlazuje vrásky, zabraňuje tvorbě nových, vypíná obličej a zlepšuje napětí pokožky, povzbuzuje tvorbu vlastního kolagenu. Velmi účinně pomáhá proti širokým pórům a vráskám, dále regeneruje vlasy a nehty.



My jsme vyzkoušeli čistý kolagen vyráběný z ryb Colway. Důležité je je správně aplikovat: navlhčete si tvář a naneste maximálně 2 kapky velikosti malého hrášku na celou tvář. Spolu s vodou, kterou máte na tváři, vytvoří kolagen během roztírání emulzi, kterou jemně vklepávejte prsty do tváře tak dlouho, až se kolagen vstřebá. Pokud aplikujete kolem očí, nevklepávejte, jen jemně vtírejte. Po cca 10 - 15 minutách naneste hydratační krém, na který jste zvyklá. Dávejte pozor, ať neobsahuje ovocné kyseliny nebo aktivní zinek - to kolagenu nesvědčí. Malé balení o 15 ml vystačí na měsíc, velké balení 50 ml (od 790 Kč) tedy vydrží až čtvrt roku.



První výsledky byste měla vidět po měsíci pravidelného používání. Vizážistka Klaudie Marčeková krém vyzkoušela. „Na kolagen nedám dopustit. Vyléčil akné mého syna a já samotná díky němu mám výrazně mladší pokožku.“ Kolagen můžete dostat v různé kvalitě Platinum, Silver, Graphite. Ceny se pohybují od 790 do 1590 Kč za 50 ml.



Další využití kolagenu je ve rtěnkách a lescích na rty. Molekuly kolagenu se dostanou do rtů, kde na sebe navážou vlhkost a nabobtnají. Rty se potom viditelně zvětší. Takové rtěnky nabízí např. Rimmel (Full volume od 129 Kč). Parfumérie Sephora nabízí lesky Gloss Repulpant (466 Kč), které rty zvětší decentně, a velmi zvětšující Too Faced (720 Kč), Lipfusion (995 Kč) a City Lips (890 Kč).

Kontakty http://www.colway.cz/

Cena podle kvality kolagenu – od 790 Kč za 50 ml

http://www.kolagen.cz/



Rtěnky a lesky s obsahem kolagenu:

Parfumerie Sephora

Rimmel: rtěnky a lesky 129-145 Kč

Sportovní podprsenka a funkční prádlo

Pokud ráda a často sportujete, asi znáte ten nepříjemný pocit, když se vám tričko lepí na tělo, studí a překáží vám v běhu. Ženy navíc potřebují kvalitní podprsenku, která ještě navíc odvádí pot. Craft Pro Cool Basic, Extreme a Classic seženete od 890 Kč, podprsenka je anatomicky tvarovaná, s nastavitelnými ramínky a pot skutečně odvádí od těla. Proto je dobré si jako druhou vrstvu neobléci bavlnu, která pot saje, ale funkční prádlo, které jej dále odvede na povrch, kde se vypaří. I po dlouhém běhu pak můžete být v suchu. Craft nabízí celou škálu velmi kvalitního oblečení, které se navíc nemusíte stydět obléci: je krásně barevné, moderní a pohodlné.



Dalším funkčním oblečením, které jsme vyzkoušeli a můžeme doporučit, je Devold. Oproti běžným funkčním tkaninám, které jsou většinou syntetické, nepříliš příjemné na dotek a dělají se na nich žmolky, je Devold vyrobený ze směsi vlny merino. Vlna merino je přírodní materiál, který hřeje, i když je vlhký. Má skvělé tepelně izolační vlastnosti, pohlcuje tělesné pachy a dokáže absorbovat až 35 % vlhkosti vůči své hmotnosti. Její údržba je oproti běžné vlně poměrně snadná, nesráží se a neplstnatí. Specialitou jsou dvouvrstvá spodní prádla, kdy jedna vrstva odvádí pot a druhá hřeje. Trička Devold seženete od 997 Kč, termoprádlo vhodné i do velkých mrazů od 1120 Kč.

Kontakty Craft

Devold

Udělejte si lázně ve vlastní koupelně!

Jestli bojujete s jarní únavou, není nic snadnějšího než si domů přinést Mrtvé moře. Kosmetika Dead Sea Spa Magik obsahuje sůl a bahno z Mrtvého moře a výtažky z mořských řas. Díky minerálům (detoxikující draslík, antialergenní hořčík, relaxant brom a síra, která regeneruje buňky) je pokožka jemnější a svěží.



Vyzkoušeli jsme jemný peeling z mořské soli, který se rozmasíruje vlažnou vodou, aby se minerály uvolnily do pokožky. Potom jsme použili vlajkovou loď celé řady: Noční krém super night cream, který hydratuje pleť a vyhlazuje jemné vrásky. Účinky jsou patrné už po první aplikaci. Všechny výrobky jsou přírodní a obsahují jen minimum konzervačních látek.



Pokud dáváte přednost kosmetice založené na přírodě, bylinkách a olejích, můžete si přivolat jaro domů pomocí přírodní kosmetiky Lavera a Logona. Řada Body SPA od Lavery nabízí sprchové gely, tělové oleje a sole v rozmanitých příchutích, nám se líbila divoká růže, tiaré-lilie a velmi osvěžují pomeranč s rakytníkem. Pokud si chcete skutečně odpočinout tělesně i duševně, vsaďte na uklidňující kombinace levandule a aloe vera.



Logona má v nabídce, kromě tradičních výrobků nebo rýžového mýdla, zajímavou kosmetiku bez tensidů Lavaerde. Jemné částečky Lavaerde – přírodní minerál bohatý na kaolína - nasají nečistotu a přebytečný maz jako savý papír. Díky tomu se pokožka a vlasy neodmastí, jako tomu je u produktů s tensidy. Lavaerde nepoškodí přirozený ochranný kyselý film pokožky a nedráždí mazové žlázky. Můžete si jí mýt vlasy i pokožku (ceny od 205 Kč). Populární je také mírně tónující hydratační krém Karotka (433 Kč).