Češi se přestali bát AIDS, počet nakažených smrtícím virem stoupá

Žádný z účastníků klinické studie pilulky Truvada se během testování nenakazil virem HIV. To ovšem samo o sobě...

Je nakažený HIV, ale partnerům to neřekl. Místo podmínky dostal šest let

Sedmatřicetiletý Rudolf Martin Novák půjde na šest let do vězení za to, že měl sex s minimálně šesti partnery, které...