Hit na Vánoce: staňte se znovu pannou

Kdo ví, zda by přítel v takové chvíli nad úkolem absolutního dobyvatele vůbec zajásal. Třeba ale v sobě mají muži stále někde hluboko zakořeněné kdysi dávno fungující touhy po naprosté moci. Některé páry by si třeba opakovanou deflorací zpestřovaly svůj postelový Cirque du Soleil. Pro takové je na světě hit: Pořiďte svému partnerovi panenství. Co třeba k Vánocům?

Operace probíhá v celkové narkóze, pacientka je většinou jeden den hospitalizována. Rána se zahojí do tří týdnů. Výkon u plastického chirurga MUDr. Romana Kufy stojí 15 tisíc korun.

Pannou pro muslima

Ovšem podle sexuologa profesora Petra Weisse má panenská blána dnes pro většinou známých kultur funkci pouze komplikující. Takže se žádné další senzace z rukou plastických chirurgů zřejmě nedočkáme, protože i když někteří z nich mají v popisu práce její rekonstrukci, zatím o ni příliš párů nestojí.

"Jde o operaci skutečně velice výjimečnou," potvrzuje plastický chirurg Roman Kufa ojedinělost a udává, že se s ní ve své praxi setkává pouze u žen, které se rozhodly provdat do muslimských rodin, jejichž víra garantuje manželovi právo první noci. Kdyby onen šťastný muž tušil, že jeho vyvolená slezla před pár dny z operačního stolu, kde se tým profesionálů postaral o zamaskování stop dosavadního aktivního sexuálního života, asi by nejásal.

Sešití zbytků panenské blány, které v tkáni pokaždé přežívají, je ale natolik přesvědčivé (překonat vstřebatelný steh bez vynaloženého tlaku a drobné ztráty krve nelze), že žádný novomanžel nemá šanci trik prokouknout. Leda by se svatební noc nečekaně odložila a jednoduchý steh neudržel tah a povolil sám.

I na to medicína myslí a má-li důkaz nevinnosti přetrvat věky, nastupuje tzv. VY plastika, kdy se nastříhají ze zbytků tkáně kousíčky, které se povytáhnou, poskládají do nového útvaru a pevně sešijí. Že by si tedˇ poradil muž jen s pomocí nástrojů? Ba ne, takto zrekonstruovaná blána sice vydrží déle, ale neznamená nedobytnou pokladnu. Účel světí prostředky a nejen podle Weisse není v tomto případě zbytí, neb odhalené podvodnici jde o život.

Strach z rodičů

Odbornice na lidskou duši PhDr. Laura Janáčková, CSc. se ale setkává ve své ordinaci ještě s jedním případem, kdy žena touží po znovunabytí "čistoty". Možná to ještě není žena, spíš slečna. Ve věku "-náct" nejsou výjimkou dívky, které víc nečekaně než plánovaně přišly o panenství a většinou strach z reakce rodičů je přivede až sem. Kupodivu se nejedná o holky divoženky, ale spíš o děti z rodin, které výchově věnují důslednou péči a takový první mejdan, když se vymkne z rukou, pak může znamenat nemalé trauma. Mnohdy to ale nemusí být jen sex během rozjetého mejdanu, co vyprovokuje u těchto slečen obavu. Působí tak třeba i první zkušenost s masturbací.

"Ony netrpí výčitkami, bojí se, co bude, až se to máma dozví," vysvětluje doktorka Janáčková příčiny stresu. "Ptají se také, zda to může poznat gynekolog nebo jejich kluk," dodává. Gynekolog se svými zrcátky určitě ano, ne tak jisté je to ale u kluka. Jelikož je blána různě pružná a pevná, nemusí některé ženy tolik trpět při její defloraci a ani krvácení nemusí být viditelné.

Muži překážku nemusí

Dnes už na tom pramálo záleží, ale není to zas tak strašně dávno, kdy si tyto ženy s absencí výrazných průvodních jevů myslely, že by vlastně partnera o něco ochudily, a tak předstíraly – bolest, staženými stehny nesnadný průnik a také volbou posledního dne menstruace krvácení. Byl to možná ale spíš požadavek jakési pseudomorálky než skutečná touha muže.

Pánové si v namáhavém souboji s překážkou zřejmě nelibují, ať už z obavy z možného neúspěchu, pocitu odpovědnosti nebo prosté pohodlnosti. I když první a poslední důvod by pak musel odradit mnohé z nich i od praktik análního sexu – a to se evidentně neděje.

První partner: socha, otec, lékař...

Na opačné straně pak stojí ženy, které příroda vybavila pro změnu nezdolným zámkem a všichni zúčastnění to mají mnohem těžší - existují dokonce případy, kdy se partner snaží ne minuty, ale roky, a přesto jeho penis ne a ne proniknout, a když, tak za cenu obrovské bolesti. Tady pomůže zase jen medicína, kdy gynekolog nebo chirurg manžela či přítele zastoupí.

Když jsme u těch zástupců, pak se sluší připomenut, že existovaly a existují u některých národů či kmenů různé praktiky, které naopak předcházejí tomu, aby si vyvolený "užil první".

V antice se mladé panny během předsvatební noci podělily o své lůno se sochou boha úrodnosti a ochránce mužského genitálu Priapa, kterému nasedaly na vztyčený penis. Otcové jednoho afrického kmene zase své dcery ještě coby miminka deflorují sami a udělají to prstem. Jen si už neuvědomují, že v mládí má tkáň větší schopnost regenerace, a tak se k velkému překvapení všech může po letech blána zase objevit (mimochodem, kdyby na to někdo spoléhal i v dospělosti, tak se načeká).

To, co dokáže prst u miminka, ale neumí u dospívajícího těla. Proto jsou obavy mladých dívek, zda se nemohly o panenství připravit při autoerotice nebo prostém zavádění tamponu, zbytečné. Blána mívá sama o sobě několik různě velkých otvorů a díky své pružnosti ji jen tak nějaký předmět, včetně tužky, neporuší. To dokáže jen materiál větších rozměrů a samozřejmě za cenu různé intenzity bolesti.

Muži chtěli jistotu

Hezky si nás, ženy, příroda pojistila. A ptáte-li se proč vlastně, pak je podle Petra Weisse význam dávno překonán: "Historickým důvodem byla jednoznačně ochrana paternity. Muž si musel být jist, že investuje jedině do svých dětí." S charitou se zřejmě tenkrát nepočítalo. Ve jménu kultu paternity byla i nevěra ze strany žen tolerována mnohem méně než u mužů a zároveň byla krutě trestána.

Laura Janáčková si myslí, že většina mužů je machistů a kontrolu nad ženou chtějí mít dnes úplně stejně jako kdysi. Rozdíl je podle ní v tom, že dnešní muže nezajímá ženina minulost, ovšem současnost a budoucnost ano. Podle odborníků na lidskou sexualitu je naštěstí přirozeným projevem normální žárlivosti, když se muži nelíbí, že jeho partnerka spí s někým jiným.

Co pak ale skupinový sex? Sledovat se zalíbením sexuální hrátky vlastní ženy s jiným mužem je prý patologické a rajcuje tzv. kandaulisty (člověk, kterého vzrušuje pohled na partnerku souložící s jiným mužem). Buď tak činí s jejím vědomím, nebo tajně, kdy partnerka ani její milenec o muži nevědí. V ordinaci sexuologa Weisse končí občas experimentátoři, kteří se s partnerkou domluvili na "swingingu" a ačkoliv tohle dobrodružství sami iniciovali, nikdy poté se s tím nevyrovnali a trýznivé výčitky cítí ne vůči sobě, nýbrž vůči své ženě.