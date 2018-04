Hit letošního léta: dopřejte nohám pohodlí

12:00 , aktualizováno 12:00

Každé ráno řešíte, které si dnes vezmete boty. Sandály do horka, střevíčky do sucha? A co když zaprší? Existuje řešení: hitem mezi botami jsou pohodlné a univerzální botky z neporézní pěnové hmoty.