Hit léta: chloupky v klíně zkroťte genitální grafikou

Vlasy jsou sice jeho prvořadou disciplínou, ale rafinované detaily považuje pro komplexní vzhled za důležité.

Dodává, že zájem o tenhle umělečtější druh úpravy intimních partií poroste: "Vládne přirozenost a lidi potřebují alespoň malinké zhřešení."

A neukázané je opět nejvíc sexy. Navíc klín zatraktivněný vyholenými ornamenty může působit zároveň jako afrodiziakum, a dokonce se pomocí správně zvoleného designu dají kamuflovat nedostatky postavy: například široká pánev se opticky zúží dlouhým tvarem obrázku.





trendy úpravy intimních partií 1. Brazilská depilace (čistý klín bez jediného chloupku)

2. Úzká čárka

3. "Véčko"

4. Trojúhelníček (přesně a čistě zastřižený tvar porostu v klíně)

5. Genitální grafika (grafické ornamenty , včetně barevných, zdobící tělo)

"Genitální grafika není depilace v pravém slova smyslu, natož pak epilace," varuje Milan před matením pojmů. Při depilaci se chloupky kdekoliv na těle dočasně mechanicky odstraňují buď žiletkou nebo se vytrhávají strojkem, voskem či cukrovou pastou. Zatímco při epilaci se tělo zbavuje chloupků trvale, laserovým paprskem.

Genitální grafika je specifický druh úpravy intimních partií, který kombinuje úplnou depilaci přímo genitálií (jinak také depilaci brazilskou) s designovou úpravou porostu nad nimi a případně v tříslech. Podle Milana se tady potkávají oba současné krajní trendy, které byly zatím buď a nebo: úplné vyholení, které je stále in, a naopak mechový trojúhelníček na centimetr přesně zastřižený, s jasně ohraničenými konturami. Ten působí sexy u tmavších typů žen, které mají hustší porost v rozkroku. "Pozor tady ale na nedbalost a zanedbanost," obává se kadeřník možného kontraefektu.





Každopádně máte-li chuť překvapit sama sebe či partnera, zkuste si doma podle našeho návodu upravit intimní část svého těla tak, abyste se na ni posléze dívali jako na obrázek. Bohužel vám ta podívaná vydrží netknuta bez vady na kráse jen čtyři až pět dní. Ovšem s průběžným doholováním a dobarvováním si rajcovní vzhled udržíte, jak dlouho chcete.

Jak na to sami doma?

Předpokládejme, že jsme všichni navyklí pečovat o svůj klín, a tak se nejprve smiřte s tím, že se minimálně dva týdny nebudete holit. Chcete-li mít větší prostor pro fantazii, vynechejte i třísla a nechte se zarůst komplet. Grafika pak může čerpat z větší plochy. V případě, že je z čeho brát. Ono se až po dvou týdnech ukáže, jak jste na tom s výbavou. Chloupky v ohanbí jsou něco jiného než vlasy na hlavě a jejich hustota se nedá srovnat. Většinou se vám bude zdát váš porost příliš řídký. Nezoufejte, není to sice ideální, ale řešení existuje. Co vám příroda nenadělila, lze zvýraznit barvou, případně délkou chloupků. V tenhle moment si také rozmyslete, co vlastně chcete na těle mít.





Volte obrázek podle toho, jak jste zruční, jak hustý máte základ, ale také podle tělesných proporcí, abyste zbytečně neupozornili na nedostatky. Obecně platí, že nejsnazší je u žen grafika ve tvaru úzké čárky různě dlouhé nebo véčka, kopírujícího kontury klína. Muži mají výhodu v tom, že jejich chlupy rostou i na břiše a obyčejně se táhnou až na prsa. O to zajímavější a viditelnější obrazce se dají vytvořit na tak velké ploše. Přejete-li si složitější útvary, zkuste svou představu nejprve nakreslit na papír. Jednak tím dostanete tahy do ruky a jednak nanečisto zhodnotíte jejich vhodnost.

Jakmile tedy přežijete dobu dorůstání a máte vybráno ze své fantazijní galerie, poproste buď partnera (už ho ale podruhé nepřekvapíte), nebo si vyhraďte pro sebe hodinu v koupelně, posaďte se rozkročmo na okraj vany a začněte se šperkovat.

postup 1. Vezměte buď holicí strojek nastavený na 1 cm - dámy si půjčí od přítele - nebo nůžky a přes hřeben či náběrem přes prsty zastřihněte celý porost na výšku asi 1 – 1,5 cm. Kdo má řídký materiál, nechá si chloupky o něco delší, aby po přihlazení ke kůži vyplnily mezery.

2. Ošetřete holenou oblast nějakou péčí, ale vynechejte tentokrát pěnu na holení, která by znepřehlednila by terén. Navlhčenou rukou rozetřený, průhledný sprchový gel postačí. 3. Pokud není vaším záměrem ochlupení nechat všude, depilujte nejdříve genitálie, případně oblast kolem řitního otvoru způsobem, na jaký jste zvyklí. Obrázek obvykle nevzniká v téhle skryté části, ale tam, kde je po odložení prádla snadno vidět – tedy v klíně. 4. Na samotné vyholování použijte nejlépe pánský strojek s rukojetí a žiletkou, která je mnohem ostřejší než u dámských pomůcek. Úplně nejlepší jsou starší typy s klasickým jedním břitem. Pracujte vždy spíše krajem strojku a provádějte dlouhé tahy ideálně po směru růstu chloupků.

5. Nenechte se rozhodit drobnou nedokonalostí v konturách obrazce. Zcela čisté linie tady nikdy nevytvoříte, a to díky nerovnoměrnému výskytu chloupků a jejich neposlušnosti. 6. Většího kontrastu lze dosáhnout pomocí barvy. Vhodné jsou přípravky na tělo, řasy či vlasy. Pro domácí barvení byste se měli vyvarovat oxidačních barev, ale bez nich bohužel nedocílíte zesvětlení ani intenzivní barvy. Můžete samozřejmě výsledek ztmavit a dosytit. Pro červené, růžové či modré efekty, které vyžadují v první fázi oxidační odbarvení, si buď přijďte do salonu, nebo pracujte s nejvyšší opatrností a sliznici genitálu si raději něčím zakryjte. V každém případě nikdy nenechávejte barvu působit déle než 5 minut a ihned ji smyjte.

7. Pro fajnšmekry je tu ještě možnost dozdobení pomocí různě barevných kamínků. Takový šperk sice nemá dlouhého trvání – nepřežije víc jak jednu noc, resp. dokud se neobléknete a oděvem či jiným dotykem jej nesetřete. Používejte opět lepidlo na tělo či řasy a jakékoliv textilní flitry či kamínky.



Složitější úpravu nechte odborníkům

Máte chuť na složitější grafiku a netroufáte si na ni svépomocí? Pak máte možnost nechat se upravit odborníky. V tomhle případě jsou povolanými někteří kadeřníci spíš než kosmetičky.

Například Radikální sekce Bomtonu (děkujeme za spolupráci) nenabízí tuto službu standardně, ale má ji zařazenu jako VIP servis. To ovšem neznamená, že obsluhuje výhradně celebrity, i když podle úsměvu šéfa nebude mezi nimi málo těch, kteří o to stojí, nýbrž VIP přístup garantuje určitou diskrétnost pro klienta. A to jakéhokoliv.

Stačí zavolat a na recepci se dožadovat Milana Georgieva, který se již osobně domluví na návštěvě studia. Pak už si jen vyhraďte hodinu až hodinu a půl času a ostych se snažte potlačit. Ženy mají totiž nárok na asistentku, jejíž přítomnost alespoň částečně stud rozptýlí. Připravte se ale na výdej více než tisícové částky z peněženky. Výjimečný šperk si holt žádá výjimečné ohodnocení.