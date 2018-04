Jak se měnila rtěnka. Od brouků a plísní po černou a extrémní třpyt

Rty si ženy barvily už ve starověké Mezopotámii, ve starém Egyptě nebo třeba v protoindické civilizaci. Používaly při tom rozdrcené drahokamy, křídla brouků i toxické přírodní látky. Pevnou formu dal rtěnce až arabský lékař Abu al-Qasim al-Zahrawi, který žil na přelomu 10. a 11. století našeho letopočtu: parfémované tyčinky na olejovém základě prostě nechal pokrýt plísní.



Zatímco během středověku byla rtěnka kvůli přísné katolické církvi rezervovaná pro prostitutky a čarodějnice, v 16. století se v Evropě dostala zase do módy. Trend začal v Anglii za vlády Alžběty I. Ženy z vyšší společnosti a také herečky si tehdy rty malovaly směsí včelího vosku a červených bobulí. Časem se tyhle předchůdkyně dnešních líčidel staly běžnou záležitostí i u nižších tříd.

Královna Alžběta I. na malbě George Gowera Cate Blanchettová ve filmu Královna Alžběta: Zlatý věk (2007)

Z nevěstinců na večírky

Z módy vyšly až ve století devatenáctém. Zvlášť špatnou pověst měla líčidla ve viktoriánské Anglii, královna totiž považovala veškerý make-up za vulgární, ideální žena měla maximálně přirozeně růžové tváře. Rtěnka se zase stala záležitostí kurtizán a tentokrát i hereček, které už neměly tak vysoké společenské postavení jako dřív.



Změna přišla zčásti díky mužům z vyšší společnosti, kteří si říkali dandyové, vyznávali dekadentní životní styl a experimentovali jak s módou, tak s líčením. Velký podíl na jejím návratu měli i francouzští parfuméři. Ti začali koncem století vyrábět mimo jiné právě inovované rtěnky.

Britská královna Viktorie Britský dandy Beau Brummell

Nejúspěšnější v tom byla společnost Guerlain, která tuhý produkt vytvářela ze směsi pravého jeleního loje, ricinového oleje a včelího vosku. Barvila je přírodními barvivy a balila do hedvábného papíru. Novinku, která se nanášela malým štětečkem, si oblíbila i populární americká herečka Sarah Bernhardtová, která rtěnku bez obav nosila i do společnosti.



Francouzská herečka Jeanne Samary na portrétu Augusta Renoira (1877) Americká herečka Sarah Bernhardtová na portrétu George Bottiniho (1907)

Luxusní tuby a styl podle hereček

Největší vývoj rtěnka zaznamenala v první půlce 20. století. Už kolem roku 1910 začaly luxusní klenotnické firmy ve Francii a ve Spojených státech vyrábět kovové tuby, ve kterých se tyčinka mnohem lépe skladovala. V roce 1923 přišel Američan James Bruce Mason Jr. s patentem, který používáme dodnes – tubičkou, která měla otočné dno, a rtěnka se tak z ní dala jednoduše nanášet.



Ve dvacátých letech se do rtěnky zamilovaly herečky z němých filmů jako Clara Bow nebo Louise Brooksová. Musely nosit zvlášť výrazný make-up, aby na nekvalitním filmovém materiálu vynikly jejich rysy i grimasy, takže volily tmavé odstíny a horní ret si obkreslovaly ostrou linkou. Mladé fanynky je následovaly.

Filmová diva Clara Bow (20. léta) Herečka Louise Brooksová (1929)

Ve třicátých letech už byla většina filmů mluvených, v kurzu bylo měkčí líčení a světlejší odstíny rtěnek. Kosmetická firma Max Factor, která se zaměřovala právě na filmový make-up, přišla také s prvním leskem na rty.



Herečka Ginger Rogersová s make-upem značky Max Factor (30. léta) Švédská herečka Greta Garbo (30. léta)

Rtěnka, kterou neslíbáte

Rozvoj pozastavila až druhá světová válka, kdy se kosmetické ingredience jako petrolej a ricinový olej používaly téměř výhradně pro válečné potřeby. Rtěnky byly nedostatkovým zbožím a místo do kovových obalů se zase balily do papíru, někdy do plastu. Cílem spousty firem tehdy bylo vytvořit „neslíbatelnou“ variantu, která vydrží co nejdéle a nemusí se tak často dokupovat.



Nejblíže kýženému výsledku se v roce 1949 přiblížila americká chemička Hazel Bishopová, která na revolučním přípravku postavila celou kariéru. Dlouhodržící rtěnka z její laboratoře obsahovala směs vosku a olejů a hlavně velmi silné pigmenty – ve vodě nerozpustné deriváty látky fluoresceinu.

Herečka Elizabeth Taylorová (40. léta) Ideál ženské krásy na ilustraci ze 40. let

Od Marilyn po Madonnu

Bylo načase experimentovat s barvami. V padesátých letech značky hledaly „dokonalou“ červenou, kterou si žádaly hlavně obdivovatelky hereček Marilyn Monroe nebo Avy Gardnerové. V šedesátých letech letěly nenápadné pastelové odstíny jako béžová a růžová, které ladily k módním výrazným očím. Chvíli slávy zažila dokonce bílá rtěnka.



Herečka Ava Gardnerová (1951) Herečka Marilyn Monroe (50. léta) Typický make-up ze šedesátých let

V sedmdesátých letech – éře diska – se díky populárním zpěvačkám černé pleti, jako byla Diane Rossová nebo Gloria Gaynorová dostaly do módy intenzivní, zářivé odstíny jako fuchsiová, ostře růžová a fialová. Čím lesklejší, tím lepší. Punková móda z Velké Británie oproti tomu fandila spíš temnějším odstínům od vínové po černou.



Zpěvačka Diana Rossová (70. léta) Designérka Vivienne Westwoodová (1977)

Ve stejné době začala firma Bonnie Bell vyrábět lehce zabarvené balzámy na rty s příchutí, kterým se říkalo „lip smackers“. Zamilovaly se do nich hlavně středoškolačky, které měly výrazné rtěnky doma i ve škole zakázané.



Osmdesátá léta patřila sytě rudé. Nosila ji i zpěvačka Madonna – jejím oblíbeným odstínem, který dodnes patří mezi nejprodávanější, se stal „Russian Red“ od značky MAC. O dekádu později ona i nové hvězdy typu hereček Winony Ryderové nebo Drew Barrymore podlehly grungeovo-gotické módě a nosily tmavé tóny od hnědé po barvu burgundského.

Zpěvačka Madonna (80. léta) Herečka Winona Ryderová (90. léta) Herečka Drew Barrymore (1997)

Rtěnka budoucnosti? Zlatá i plná třpytek

Nové milénium přineslo řadu diskutabilních módních trendů, ale i svěží vítr v líčení. Dominovaly mu kouřové oči a rty zvýrazněné nejlépe bezbarvým leskem. To dnes se rtěnky nosí v nejrůznějších texturách i barevných variantách. Chybu teď neuděláte s ultra tmavými tóny včetně černé, s červenou klasikou v doprovodu jinak „nahého“ líčení, ani s netradičními odstíny, jako je sytě modrá.

Zpěvačka Jennifer Lopezová kolem roku 2000 Zpěvačka Rihanna (2015) Modelka Gigi Hadidová (2015)

Aktuálním hitem jsou rtěnky metalické, kterým vládne kultovní americká vizážistka a vývojářka dekorativní kosmetiky Pat McGrathová. Na loňské přehlídce značky Prada vybarvila modelkám rty intenzivním zlatým pigmentem Gold 001 z vlastní řady, letos jde ještě dál.



Nejnovějším (a už dopředu vyprodaným) hitem z její laboratoře je sada Lust 004, která obsahuje klasickou rtěnku v tyčince, vinylový lesk a jemné třpytky v několika odstínech. Dohromady s nimi můžete vytvořit téměř pohádkovou vizáž po vzoru modelek z přehlídky Atelier Versace, slibuje McGrathová.

Rty na přehlídce Prada, jaro - léro 2016 Rty přehlídce haute couture kolekce Atelier Versace, podzim - zima 2016

Že to vypadá nepohodlně? Podle redaktorek americké ELLE, které měly příležitost celý set vyzkoušet, jsou třpytky na rtech překvapivě snesitelné a za chvíli parády rozhodně stojí. „Bez problémů vydrží i pár jednohubek, cpát do sebe hamburger bych ale nedoporučovala. Neocenil ji ani můj partner, na líbání zrovna ideální není,“ píše jedna z nich, Justine Carreonová.