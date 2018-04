Proměny řasenky. V Egyptě platila za afrodiziakum, v Anglii frčela červená

0:30 , aktualizováno 0:30

Dnes je to nejpoužívanější líčidlo, které denně berou do ruky jak fanynky výrazného make-upu, tak dámy, co se skoro vůbec nemalují. Od starověku se toho vlastně tolik nezměnilo, pořád si řasy líčíme směsí černých barviv, olejů a vosků, ale historie řasenky je i tak bohatá a plná malých revolucí.