Vše začalo nosem. Na plastické operace lidé chodili už ve starověku

Část nosu, která má být pokrytá, by měla být nejprve změřena listem. Poté kousek kůže požadované velikosti by měl být vyříznutý z živé tkáně z tváře, a poté přiložen zpět na nos. Část nosu, na kterou má být připevněna nová kůže, by měla být rozedřena řezem nosního pahýlu nožem. Poté by měl lékař přiložit kůži na nos a přišít rychle obě části, udržuje pokožku řádně vyvýšenou vložením dvou trubiček erandy (skočec obecný) v pozici nosních dírek, takže nos dostane správný tvar. Jakmile je kůže správně připevněna, měla by být posypána práškem lékořice, červeným santalovým dřevem a dřišťálovou rostlinou. Nakonec by místo mělo být zakryto bavlnou s pravidelnou aplikací sezamového oleje.