Nákupy vrcholí, vytiskněte si zdarma slevové kupony Ona Dnes

Víte, kdy vznikaly první obchodní domy, kdy byla poprvé použita platební karta a kde stál první pražský obchoďák?

Nejstarší obchodní dům

Za úplně první se považuje pařížský Au Bon Marché (dnes Le Bon Marché) otevřený v polovině 19. století (udává se rok 1852). Výstavba obchodního domu souzněla s trendem modernizace velkých měst, která v d19. století probíhala po celé Evropě, a samozřejmě i s průmyslovou revolucí, která zlevnila i zefektivnila výrobu zboží.

Le Bon Marché jako první zavedl principy moderního obchodu: zboží vystavil i s cenovkami, garantoval vrácení peněz či rozdělil obchod do několika specializovaných sekcí.

V Česku se za první považuje Haasův obchodní dům z roku 1871 vystavěný v ulici Na Příkopě. Mimochodem, dům tam stojí dodnes, sídlí v něm značka Benetton.

První obchodní centra

Už na začátku minulého století se na předměstích amerických měst objevovaly ulice lemované prodejnami, které byly pronajímány obchodníkům. Nákupní centra v tom pravém slova smyslu se v Americe začala stavět po druhé světové válce, Evropa si počkala na lepší koupěschopnost obyvatel a centra budovala asi deset let nato.

První výlohy v Praze

Takzvaný Zlatý kříž byl v metropoli pojmem už ve druhé polovině 19. století, kdy zde vznikaly na tehdejší dobu bombastické palácové domy s obchody v parteru. V ulicích 28. října a Na Příkopě se rozzářily první výlohy, skrz které mohli kolemjdoucí nakukovat do vnitřních obchodních prostor. Jaký rozdíl od ušmudlaných přikrčených krámků, které zde stávaly předtím. Tuto proměnu centra Prahy umožnily především nové konstrukční materiály – železo a beton.

První platební karta

Karta vydaná roku 1914 společností Western Union Telegraph Company byla vyrobena z plechu. Ten, kdo ji vlastnil, s ní mohl telefonovat a posílat telegramy bez nutnosti mít u sebe hotovost.

Vyúčtování zákazníkovi přišlo vždy jednou za měsíc. Firma si od karty slibovala, že stálí zákazníci budou využívat její služby častěji, odtud název věrnostní platební karta.

První bankovní kartu vydala The Franklin National Bank New York v roce 1951. Nemohl ji samozřejmě mít každý, zdarma ji obdrželi ti nejváženější a nejvěrnější zákazníci. První kartu na českém, nebo přesněji československém trhu vydala v roce 1988 Živnostenská banka, a to dispoziční kartu k tuzexovému účtu. Tato banka byla vůbec na poli karet velice aktivní, v roce 1991 například vydala první Visa kartu u nás.

První mobilní aplikace na věrnostní karty

Znáte to, věrnostní karty z vašich oblíbených obchodů se v peněžence hromadí tak, že už ji pomalu ani nezapnete. A tak si je uložíte do speciálního pouzdra. Jenže to jako na potvoru vždycky, když do obchodu zabrousíte, zůstane zapomenuté doma. S mobilní aplikací Visa Portmonka se vám to nestane (pokud ovšem nezapomenete doma mobil).



Do chytrého mobilu si totiž můžete nahrát všechny své věrnostní karty, co jich jen máte v peněžence nastřádáno. V obchodě pak při placení stačí vytáhnout telefon s aplikací Visa Portmonka a ukázat čárový kód u pokladny. U téměř pěti set partnerských obchodů jejich provozovatelé garantují přijímání karet v mobilu.

