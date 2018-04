Dějiny manikúry: nehty se barvily henou, smetanou i autolakem

Delší trvanlivost, pevnější nehty, intenzivnější barvy a hladký, lesklý finiš jako ze salonu – to všechno slibují laky...

Proměny řasenky. V Egyptě platila za afrodiziakum, v Anglii frčela červená

Dnes je to nejpoužívanější líčidlo, které denně berou do ruky jak fanynky výrazného make-upu, tak dámy, co se skoro...