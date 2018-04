Dnes nás chrání vložky s křidélky, dříve to byl třeba jen trs trávy

Ženy si musely už od pradávna nějak poradit. U zdravých a netěhotných se menstruace dostavuje s železnou měsíční pravidelností. Lékaři spočítali, že v období plodnosti žena prodělá 400 menstruačních cyklů. To představuje až 36 litrů krve. A průměrnou spotřebu 1 350 vložek. Tedy v současnosti.



Na takovou civilizační vymoženost se třeba ženy ve starověku nemohly spolehnout. Musely si vystačit s různými hadříky, zvířecími kožešinami, mořskou houbou nebo jen trsem trávy. Ty šikovnější si pak z papyru vyráběly jakési tampony, když ho smotaly do ruličky. Některé ho ale jen složily a přiložily k tělu.



Kde dnes koupit vložky a tampóny v akci nejlevněji? Každý den monitorujeme desítky slev na tento sortiment, aktuální přehled najdete na AkcniCeny.cz.

Ani středověk žádnou zásadnější změnu nepřinesl. Ženy z nejchudších vrstev nepoužívaly při menstruaci vůbec nic. Prostě se jen uchýlily do ústraní.



Naopak urozené dámy si mohly dovolit speciálně střiženou košili s dlouhými spodními cípy, kterou na patřičném místě uvázaly do uzlů. Některé pak používaly kožené pásy.



Ženy ze středních vrstev si zhotovovaly vložky z různých savých materiálů, které měly k dispozici. Mezi nejpoužívanější patřily kousky látky nebo vlny. Jelikož se tehdy nenosilo spodní prádlo, improvizovanou hygienickou pomůcku si k tělu jen přikládaly.



Jednorázové vložky používaly zdravotní sestry

Jakýsi zlom nastal až na konci 19. století, kdy se objevily první jednorázové vložky. Stále ale byly hodně vzdálené těm, které jsou na trhu nyní. Byly totiž z dřevní buničiny. Jako první je začaly používat zdravotní sestry.



Až později se ale začaly používat speciální pásky, které přidržovaly vložky u intimních partií. Pro většinu žen ovšem byly příliš drahé, takže trvalo mnoho let, než se staly rozšířenou hygienickou pomůckou pro pravidelné využití.

Teprve na počátku minulého století byly vynalezeny vložky ze savé buničiny obalené gázou. Jak připomíná výrobce vložek, společnost Bella Perfecta, textilní či dokonce pletené vložky se v českých zemích používaly dokonce ještě ve 40. letech.



"Byly však velmi nekvalitní a snadno propouštěly krev, nosily se tak v kalhotkách pokrytých igelitem," uvedla společnost. Ale vývoj šel dál a na trhu se objevily jednorázové vložky vybavené neklouzavým gumovým páskem, který umožňoval uchycení ke spodnímu prádlu.

S vůní i křidélky

Ovšem v socialistickém Československu byly ještě na konci 80. let k dostání jen vložky složené z několika vrstev vaty zabalené do síťky bez lepícího proužku. Nebyly nijak kvalitní ani pohodlné, přesto mizely z obchodů – nic jiného totiž nebylo k dostání. A když zmizely z drogerií, vyrazily nespokojené ženy na protestní demonstraci do centra Prahy.



V současnosti už kvůli dámským hygienickým pomůckám nikdo nestávkuje. Na trhu je spousta druhů od několika výrobců, kteří se předhánějí s tím, aby právě jejich výrobek dané ženě nejvíc vyhovoval. Vybírat je možné z různých tvarů, materiálů, velikostí či šířky. Jsou vložky obyčejné i parfemované, s křidélky i bez. Obdobné to je i s tampony.