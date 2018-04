Dámy u vody: od šatů až k bikinám ze super funkčních materiálů

Když na molo pošlete vítězky České Miss, máte úspěch zaručený. Jaké plavky jim obléknete, to už je vlastně druhotné. Na...

Jak se změnil plavkový ideál: od party na pláži po miniaturní bikiny

Letos je to padesát let, co vychází slavné plavkové číslo časopisu Sports Illustrated. Americký fotografický měsíčník...