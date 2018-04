Hezké holky to mají těžké. Alespoň při hledání nového zaměstnání

Elegantní kostýmek, jemné lesklé punčocháče, lodičky s podpatkem, svůdný parfém, něžné stíny, prodlužující řasenka, odstín rtěnky sladěný s barvou kabelky... Každá chce být v tak důležitou chvíli co nejkrásnější.

Podle výsledků studie zveřejněné v magazínu Business News Daily však není radno to s paráděním na přijímací pohovor příliš přehánět. Ba naopak. Kostýmek by měl být spíš trochu pomačkaný, vlasy ledabyle přelíznuté hřebenem a make-up typu "vstala a šla". Jak totiž ukázal zmíněný výzkum, méně atraktivní ženy mají daleko větší šanci na přijetí než očividné krásky.

Pozor na fotku

Výzkum sledoval uchazeče, kteří byli k následným pohovorům pozváni na základě zaslaného životopisu. Ten byl přitom posuzován dvakrát: nejdříve samostatně a poté s přiloženou fotografií. A právě tady přinesl výzkum velmi zajímavé odhalení.

Ačkoli životopisy některých atraktivních žen byly zprvu označeny jako kvalitní, kvůli fotografii následně jejich šance na úspěch významně poklesly a do dalšího kola se zpravidla dostávaly pouze méně atraktivní ženy.

Hezouni vítáni

Pozoruhodné přitom je, že v případě mužů tomu bylo zcela naopak. Kandidáti, kteří na přiložených fotografiích působili přitažlivě, měli totiž až o 50 % vyšší naději na postup k pohovoru.

O čem by takové zjištění mohlo svědčit? Je možné, že sexy muži jsou žádoucí pro zpestření pracovního prostředí? Je atraktivní muž takovým lepším fíkusem, který v kanceláři vytváří svěží atmosféru? A proč je tomu jinak v případě žen?

Za vším hledej ženu

Zdá se, že vysvětlení je prosté a není to přitom žádná věda. V naprosté většině totiž na významných personálních pozicích pracují ženy, velmi často navíc ve věku od 23 do 34 let a přitom nezadané. A ty si přece dobrovolně nebudou vybírat nové kolegyně, které jsou sexy i při kopírování.

"Je tomu skutečně tak," souhlasí profesor Bradley Ruffle, autor citovaného výzkumu. Žárlivost žen na pracovišti je podle něj hlavním důvodem, proč atraktivní uchazečky sklízí neúspěch při výběru nových zaměstnanců. "Závěry naší studie jsou v rozporu s dosavadními teoriemi. Ať už se jedná o muže či ženu, krása byla dosud vždy spojována s pozitivními asociacemi," dodává.

Hlavně nenápadně

Jak tedy vyzrát na závistivé personalistky? Až budete příště hledat práci, pošlete životopis raději bez fotografie nebo alespoň s podobenkou z automatu, kterou jste si pořizovala narychlo při výměně řidičáku a na které máte zelenkavý odstín pleti a rozcuchanou ofinu.