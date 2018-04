Herečky a moderátorky tancovaly bosé po molu

Úspěch s extravagantními modely autorka letos slavila již na jaře při zahájení festivalu módy Prague Fashion Week.. - Více zde

Teprve v úterý však návrhářka uvedla svou aktuální kolekci do prodeje, slovem přehlídku provázel návrhářčin manžel a ředitel zoo Praha Petr Fejk.

"Tato kolekce vyvolala v Martině velkou touhu se na Kubu podívat. Naštěstí pro rodinný rozpočet i bezpečí naší rodiny k tomu nedošlo. Pro inspiraci k focení Martina nakonec nejela na kubánské pláže, ale do holešovického přístavu. Nejzchátralejší a nejoprýskanější zdi na fotografiích pak pocházejí z našeho rodinného domku," uvedl Fejk, který moderoval zahájení přehlídky.

Originální kolekce pletáže na podzim a zimu 2006/2007 odráží podle autorky temperament, barvy a potenciál, který ke Kubě patří. "Nadchla mě kniha

fotografií Michala Cihláře a Veroniky Richterové, které vznikly na Kubě.

Sama jsem tam nebyla, ale jejich pohled je to, co bych tam vidět chtěla. Bylo to ohromně výtvarné, nikoli smutné. Byla tam nostalgie zašlé slávy, kdy Havana byla luxusním nočním barem Ameriky," řekla Nevařilová.

Podle Fejka se Martina kvůli fotografování sama chopila kýble, štětky a latexové barvy. "Prudkými tahy vyvolala atmosféru Kuby. Tuto kubánskou atmosféru máme v domě dodnes," uvedl.

Autorku prý při tvorbě inspirovaly zbytky starých dlažeb záplatované vrstvami nových kachlíků, latexové nátěry fasád, ručně malované nápisy rychlého občerstvení a barvy Karibiku v kontrastu s revolučními nápisy.

Právě takové pozadí zvolila pro fotografování v domácím prostředí. Moderátorka Eva Aichmajerová, která se stala tváří kolekce, pózuje na pozadí oprýskané cihlové zdi, plechového plotu, nebo na přídi lodi s rudou hvězdou.

"Oblečení se mi líbilo hlavně barevností. Také ta hudba mě roztančila. Být modelkou ale není moje profese. Bála jsem se, že bych vyklouzla z bot," řekla Herčíková.