Herečka Konvalinková zhubla 8 kilo tuku, ale v dietě pokračuje

Každý si při svých narozeninách rád dopřeje vybrané lahůdky a pokrmy a nehledí příliš na to, kolik mají kalorií, tuku a cukru. I alkoholu se obvykle pije přes míru. Zvláště když to jsou kulatiny.

Když oblíbená herečka Naďa Konvalinková slavila své šedesátiny, na své hosty s lákavými pochoutkami rovněž nezapomněla. Sama si však dala knackebrot, tofu a papriku.

A vysloužila si za to uznání doktorky Kateřiny Cajthamlové a výživového poradce Petra Havlíčka z pořadu Jste to, co jíte, kteří ji do Branického divadla, kde v den svého výročí hrála, přišli zkontrolovat, jak dodržuje dietní režim. A byli mile překvapeni.

Naďa Konvalinková Zhubla ze 104,4 kilogramu na 97,1 kila. Zbavila se 8 kilogramů tuku a přibrala 0,5 kilogramu svalů.

"Máme z vás radost," pochválili ji. Naďa si mohla dát skleničku sektu a za odměnu se proletět v motorovém rogalu. To už byla o několik kilogramů lehčí i o několik centimetrů hubenější.

Nehubnoucí dietářka

Zprvu známé herečce především Petr Havlíček příliš nevěřil, že se jí podaří zhubnout. "Jsem trochu skeptik," poznamenal. A pochyby měla i Kateřina Cajthamlová.

Naďa Konvalinková, která natáčení pořadu začínala v 59 letech a končila v 60 letech, je typickou dietářkou. Vyzkoušela mnoho metod, ale žádná nezabrala. Spíše naopak.

"Problém s oplácaností jsem měla už v pubertě, vdala jsem se a po porodu to bylo každý rok tak kilo navíc," svěřila se. Kvůli nadbytečným kilům už ji bolela kolena, těžko se pohybovala na jevišti, měla problém se dostat do kostýmů.

"Když ležím v posteli, to břicho leží vedle mě, tak se mi to strašně nelíbí," vyprávěla Konvalinková, jejíž váha přesáhla 100 kilogramů.

Dietní režim nezabíral

Přitom se Naďa poměrně snažila dodržovat zásady správné výživy. Když to šlo, jedla po třech hodinách, ráno snídala, měla svačinu.

"Jenže pak jedeme na zájezd a chuť někdy přebije všechna předsevzetí, takže si dám třeba smažený sýr, který miluju," řekla herečka. Nejhůře je na tom právě přes zimu, když se nejméně hýbe.

Velkým problémem je její neodolatelná chuť na sladké. Sní třeba jednu tabulku oříškové čokolády v noci, když má hlad. Velkým lákadlem je i obrovská pralinkárna vedle jejího domu, kde si občas koupí pár bonbonů.

"Nejhorší jsou dny, kdy točím Pochoutky. To je rozhlasový pořad, kdy host přinese recept. Pak ho vaříme a ochutnáváme," přiznala Konvalinková.

Narušený metabolismus

Doma má sice arzenál cvičebních nástrojů, ale herečka má náročné povolání, nepravidelné zkoušky v divadle, večerní představení, zájezdy. "Po představení přijdu domů a tady mě začne honit ta mlsná, to je malér, pak v noci samozřejmě ta lednice zpívá," poznamenala.

Podle Petra Havlíčka má Naďa ze všech diet, které držela desítky let, narušený metabolismus, který je výrazně pomalejší. "Má 54,3 kila tuku," řekl Havlíček v okamžiku, kdy si experti pořadu Jste to, co jíte vzali herečku "do parády", aby zhubla.

"Musí pochopit, že zdravé stravování není o hladovění, ale o dostatečném jídle," vysvětlila doktorka Cajthamlová.

Kachní játra na kachním sádle

Pak už začala paní Kateřina "řádit" v hereččině bytě. Pryč musely klobásy, métský salám, kachní játra v kachním sádle, čokoláda nebo nakládané okurky.

"Když jsem v noci hladová, než si narvat čokoládu do žaludku, není ta sterilovaná okurka lepší?" vyptávala se Konvalinková.

"Vy jste krásně začala: Když jsem v noci hladová. My předpokládáme, že budete kvalitně večeřet, nebudete pak v noci hladová," vysvětlila Cajthamlová.

"Protože jezdíte hodně pozdě domů, budete mít dvě večeře," dodal Havlíček.

Zdravý jídelníček zabral

Následoval klasický postup, Naďa dostala jídelníček i plán cvičení. Přesně všechno odpovídá jejím proporcím a tělesnému stavu.

"Přes pas máte 117 centimetrů, to je hodně, velikost by měla být maximálně 88, chtělo by to 30 centimetrů dolů. To je hodně, to je devět velikostí, to asi za tři měsíce nepůjde, ale můžeme alespoň začít," konstatoval Petr Havlíček.

Odhadoval, že s Konvalinkovou to nebude jednoduchá práce. "Dělat u Nadi nějakou prognózu je velké šamanství. Od osmnácti let se snaží hubnout, není to otázka dvou tří měsíců, ale možná i několika let, do té kondice, ve které byla ve dvaceti letech, se asi nedostane, ale pár kilo, které zhubne, jí velmi uleví," řekl Havlíček.

A Naďa Konvalinková se pokusila skutečně dodržovat všechno to, co jí Kateřina s Petrem doporučili.

"Cítím se pevnější, jak chodím cvičit, myslím, že oplaskávám," pochvalovala si po několika měsících po zavedení nového životního stylu.

Petr si zase pochvaluje, že Naďa zhubla v pase ze 118 na 109 centimetrů a přes boky ze 131 na 126. "Tuk byl na počátku 54,3 a posléze 48,8. A to cvičení je vidět taky," poznamenal Petr.

I váha klesla pod sto kilogramů na 97,1 kila. "Myslím si, že jsem to držela poctivě, že jsem se snažila. I když samozřejmě byly stresové situace, že jsem necvičila tolik," svěřila se Naďa.

Minus 12 centimetrů přes břicho

Závěrečné měření bylo ještě příjemnější. Naďa Konvalinková ubrala další centimetry přes břicho na 106 centimetrů, přes boky nakonec ubylo sedm centimetrů.

"Ze začátku jsem si říkala, že možná za ty tři měsíce nezhubne výrazně, ale to, že se naučila pravidelnosti a zároveň zhubla 12 centimetrů v pase, považuji za velký zázrak," usmívala se Kateřina Cajthamlová.

A spokojená byla i Naďa Konvalinková: "Kostým na mně lítá, jsem pohyblivější, nezadýchám se do schodů. To je pocit, jaký jsem neměla už dlouho."