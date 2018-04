Herec Ladislav Hampl nezávidí a nenadává, ale vytočí ho hlouposti

S vžitím do role neměl mladý herec problémy. "Hraju rekreačně za charitativní tým Real Top Praha, výtěžek ze zápasů jde dětským onkologickým oddělením."

Jako liberecký patriot fandí Slovanu Liberec. "Ovšem po fotbalové stránce je to Barcelona, zbožňuju jejich hru. Jako fanoušek jsem kritický, ale pokud vidím pěkný fotbal, dokážu se úplně rozvášnit."

Kdy a proč jsem se naposledy nahlas smál:

"Směju se rád, takže nahlas se směju několikrát denně."

Kdy jsem naposledy překonal strach:

"O Velikonocích jsem potkal svou přítelkyni a podlomila se mi kolena... Tak jsem se buď mohl bát, anebo ten strach překonat. Povedlo se."

Kdy jsem se naposledy pro něco nadchl:

"Asi před dvěma lety pro hru Poker Texas Holdem."

Kdy a co jsem naposledy záviděl:

"Nezávidím, ale takový zvláštní pocit jsem měl, když teď odlétal můj kamarád s přítelkyní na dovolenou do Španělska, zatímco já už pomalu začínám zase pracovat."

Kdy a proč jsem se naposledy vytočil:

"Jsem nekonfliktní typ, ale většinou se vytočím úplně totálními hovadinami."

Jak jsem naposledy vyhrál:

"Včera v pokeru."

Kdy jsem se naposledy dobře najedl a co to bylo:

"Na dovolené v Portugalsku jsme si s přítelkyní poslední večer dali fantastickou večeři a do teď na to plato nejrůznějších mořských ryb vzpomínám. "

Kdy a proč jsem naposledy nadával:

"Nevím, asi za volantem, tam nadávám často,neboť jezdí hodně nezodpovědných lidí."

Kdy a co jsem si naposledy koupil jen tak pro radost:

"V Portugalsku dres Benfiky Lisabon."

Kdy naposledy jsem měl radost jako malej kluk:

"Pár minut potom..."

Kdy mě naposledy rozesmála žena:

"Té mojí se to daří pravidelně, takřka každou chvilku a za to ji miluju."