Henna – umění orientu

Co je henna?

Jedno z nejstarších přírodních barviv na světě, henna, se získává z keře rodu Lawsonia, kterému se nejlépe daří v suchých a horkých oblastech, jakými je Arábie, Egypt, Indie, Austrálie, ale třeba i Čína a Pákistán.

Dorůstá výšky až šesti metrů a kvete drobnými bílými, žlutými, růžovými nebo červenými kvítky, které místní národy pro jejich sladkou a omamnou vůni považují za afrodiziakum. Šťáva z těchto vonných květů se proto využívá i ve výrobě kosmetiky. Lawsonia se ovšem pěstuje především se pro své hladké polodlouhé listy, které se po otrhání suší a drtí. Výsledkem je příjemně vonící zelený prášek, který nám slouží jako známé stoprocentně přírodní barvivo, nazývané henna.

Keře Lawsonie se vyskytují v několika druzích, které se odlišují charakteristickou barvou, již je možné z jejich listů získat. Lawsonia Inermis produkuje barvivo červené, Lawsonia Alba bezbarvé a Lawsonia Spinoza černé. Barvy je přirozeně možné mezi sebou kombinovat, takže se nabízí celá škála nádherných odstínů.

Z historie používání henny

Že se henna dá používat nejen k barvení, ale i k regeneraci a léčbě, věděly orientální národy už před pěti tisíci lety. Archeologické průzkumy prokázaly používání henny ve starověkém Egyptě, kde jí zdobily těla zemřelých i živých a barvily paruky. Jistě si vybavíte, že starověké Egypťanky v čele s krásnou Nefertiti a uhrančivou Kleopatrou měly hlavy dohladka oholené na důkaz ušlechtilosti a na nich pak nosily paruky z opravdových vlasů. A aby to ženám nebylo líto, kázala móda mužům totéž. Hennou se v Egyptě barvila kůže i vlasy a zdobily se jí rty a nehty.

Používání henny je spojeno s tradicemi starých národů Asie a Afriky, odkud bylo mnohem později přivezeno do Evropy. Tradice, spojené s používáním henny, se začaly šířit spolu islámským náboženstvím v 6. - 7. století našeho letopočtu.

V Indii, severní Africe a v ostatním islámském světě je henna dodnes součástí rituálů a tradičních obřadů. Před svatbou si nevěsty nechávají ozdobit své tělo hennovými ornamenty, které jim mají přinést zdraví, plodnost a štěstí v manželství. Na ruce, paže a kotníky si tak nejčastěji malují přírodní motivy, ptáky a květiny. V zemích Blízkého východu se dokonce některé ženy zdobí hennovými obrazci pravidelně každé dva týdny.

Nejčastěji používanými druhy ornamentů jsou jemné květinové motivy podobné krajkám, kterým se říká Rajasthani, arabské ornamenty nazývané krátce Arabic, malby Gujarati a Marwari s oblíbeným motivem pávů či marocké tradiční geometrické obrazce African mehndi. V některých místech se malování hennou na tělo souhrnně označuje názvem Mehndi.

Henna jako léčivá bylina

Ačkoliv my Evropané považujeme hennu především za přírodní barvivo, znaly a využívaly ji už starověké kultury také pro její účinky regenerační a léčivé. Henna dokáže oživit a vrátit do kondice pokožku i vlasy, a to naprosto přírodní cestou. Vlasy jsou po ošetření touto bylinou regenerované, pevnější, pokožka hlavy se méně mastí a přestává tvořit lupy, proto se henna přidává do léčivých šamponů. Na vlasech i pokožce slouží henna jako přírodní UV filtr.

Pro své antibakteriální a antiseptické vlastnosti se hodí i pro alergickou či nemocnou pokožku a oslabené vlasy. Lidé žijící v poušti, používají hennu pro ochlazování svého těla v největších vedrech – dokud je barvivo viditelné, chrání pokožku před přehřátím. Národy Blízkého východu používají hennu i k léčbě tělesných neduhů – odvar z jejích listů ulevuje od bolesti v krku, obklad z květů smíchaných s octem pomáhá při bolesti hlavy a odvar z její kůry se užívá v rámci prevence žloutenky. O již zmíněné esenci z hennových květů staří Egypťané věřili, že působí jako afrodiziakum, zklidňuje mysl, tiší zármutek a funguje jako všeobecný protijed.

Působení henny na vlasy

V našich evropských podmínkách používáme hennu především jako regenerační barvivo na vlasy. Henna totiž dokáže jednotlivé vlasy obalit tenoučkou vrstvou přírodního rostlinného proteinu, který pronikne až do jádra vlasu. Tento film pak vlasy chrání proti nepříznivým vnějším vlivům, jakými jsou například sluneční záření, vítr, chlór či sůl v mořské vodě.

Vlasy se po použití henny netřepí a nelámou a jejich povrchová struktura je vyhlazena, takže vaše lokny odrážejí světlo a jsou nádherně zářivé a lesklé. Henna nedokáže výrazně změnit barvu vlasů, spíše je dokáže tónovat či lehce ztmavit. Zesvětlit tmavé vlasy henna nedokáže, stejně jako napoprvé neobarví ani šedivé vlasy. Umí ale pozměnit přirozenou barvu vašeho vlasového porostu na všemožné odstíny od tiziánové přes kaštan, bordó, měděně červenou a mahagon až po černou. Přírodní blondýnky si mohou zvolit ořechově plavou, světlý kaštan či zlatý blond odstín.

Hennové barvivo neobsahuje žádnou chemii a postupem času se z vlasů vymývá, takže přechod u odrostlých kořínků není příliš nápadný. Za velmi přívětivou cenu je u nás k sehnání hennový prášek v různých odstínech, který po smíchání s horkou vodou řádově hodinu působí na vaší kštici, aby se zregenerovala a zbarvila do požadovaného odstínu.

Netoužíte-li po změně barvy vlasů, můžete použít bezbarvý regenerační zábal či balzám, který viditelně vylepší kvalitu vašich vlasů. V každém případě je ovšem nezbytné dodržet přesně popsaný postup aplikace, jinak se může stát, že vlasy získají nečekaný odstín z opačné strany barevného spektra. A ještě jedno upozornění na závěr: protože je henna 100% přírodní, nesnese se dohromady s chemickými úpravami vlasů. Jste-li tedy zrovna po trvalé či klasickém barvení, počkejte s ošetřováním hennou alespoň čtyři týdny.

Faiyo nutnost: Obrázky vytetované "nanečisto"

Henna Penna, 330,- Kč

Tetování hennou, které vám na rozdíl od toho klasického nezničí kůži a v dohledné době zmizí, si můžete dnes pořídit v mnoha kosmetických či tetovacích salónech. Chcete-li ovšem dát prostor vlastní fantazii a výtvarnému umu, pořiďte si toto unikátní pero s hennovou náplní. Pomocí něj můžete snadno a rychle vytvořit krásné přechodné tetování, aniž byste museli podstoupit časově náročný tradiční postup. Vaše umělecké výtvory uschnou doslova za pár minut a vydrží na kůži několik dní. Vyrábí se v odstínech smaragdově zelené, rubínově červené, jaspisově hnědé, onyxově černé a přírodní.

Všechny ingredience jsou 100% přírodní a vhodné pro všechny typy kůže.