Hemoroidy. Jak je léčit?

pomůže zelenina i mléčné výrobky Jezte zeleninu, pro zdraví by jí měl člověk sníst asi půl kilogramu denně, k tomu je ideální přidat asi 200 gramů ovoce. To jsou třeba dvě jablka. Kromě zeleniny nesmíte zapomenout na dostatek tekutin. Pokud jich je málo, hrozí totiž zácpa mnohem víc. Vliv mají i mléčné výrobky, zvláště ty zakysané dělají tělu dobře a v jídelníčku by neměly nikdy chybět.