Hemoroidy jsou spolu s problémy týkajícími se močového ústrojí a pohlavních orgánů nejčastějším problémem, se kterým se nikomu nechce k lékaři. Pokud je máte výjimečně, tak to není nutné. Můžete si pomoci různými mastmi, roztoky, ale hlavně změnou jídelníčku.

Hemoroidy vznikají na posledních dvou až třech centimetrech tlustého střeva, označovaných jako řitní kanál. V této oblasti je totiž poměrně dost žil a ty se mohou rozšířit. Představte si to podobně jako křečové žíly na nohou. Když se žíla zvětší, začnou se projevovat takové obtíže, jako je svědění, bolest, v krajním případě i krvácení. Odchod stolice z těla je nepříjemný.

Existují dva typy hemoroidů. Ty vnější vypadají většinou jako měkké polštářky kolem řitního otvoru. V této fázi nebolí a nemusí ani nijak komplikovat život. I těch je ale dobré se zbavit. Mohou se v nich totiž vytvořit krevní sraženiny, céva se ucpe a výstupky zmodrají. Pak obvykle náhle způsobí velkou bolest.

Trhliny ve sliznici

Druhý typ hemoroidů, takzvané vnitřní, se vyskytují kolem stěn řitního kanálu. Může být jen jeden nebo i několik. Při stolici někdy jakoby vystoupí z řitního kanálu (lékaři říkají vyhřeznou). Když je člověk v klidu, tak zase zmizí. Většinou nebolí, ale mohou krvácet nebo vylučovat hlen.

Oby typy hemorodidů se mohou projevovat podle toho, že v oblasti konečníku cítíte bolest, svědění nebo pálení. Někdy se přidává krvácení. Tyto problémy mohou být způsobeny také trhlinou ve sliznici konečníku – lékaři jí říkají fisura.

Potíže obvykle trápí spíše lidi nad 40 let, výrazně k nim přispívá sedavý způsob života, nadváha, ale také těhotenství, kdy je velký tlak na konečník. Podobně se mohou potíže projevit při námaze – například cvičení, nošení těžkých břemen, ale také při usilovném tlačení při stolici. Veliký vliv pak má strava.

Nejhorší v tomto směru je nedostatek vlákniny, který může způsobit zácpu. Podle některých odborníků má negativní vliv také dlouhé vysedávání na toaletě.

Zelenina, ale i mléko

Hemoroidy obvykle nepotřebují velkou léčbu a většinou ustoupí samy. V první řadě se zamyslete nad svým jídelníčkem a přidejte do něj potraviny spíše projímavé. Řešením není nahradit zácpu průjmem, ten problémům s konečníkem také nesvědčí. Jezte zeleninu, pro zdraví by jí měl člověk sníst asi půl kilogramu denně, k tomu je ideální přidat asi 200 gramů ovoce. To jsou třeba dvě jablka.

Kromě zeleniny nesmíte zapomenout na dostatek tekutin. Pokud jich je málo, hrozí totiž zácpa mnohem víc. Vliv mají i mléčné výrobky, zvláště ty zakysané dělají tělu dobře a v jídelníčku by neměly nikdy chybět.

Pokud potíže přetrvávají, máte bolesti nebo je obtížné se vyrovnat se svěděním, sáhněte po některém z volně prodejných léků. V lékárně vám jich nabídnou několik. Jde o různé krémy, masti nebo čípky. Všechny obsahují složky působící proti zánětu, proti bolesti i proti krvácení.

Pomoci mohou také různé koupele, například s dubovou kůrou nebo heřmánkem. Existují i preparáty obsahující směsi bylin, které se užívají vnitřně a upravují stolici a pozitivně působí na žíly v konečníku. Lékař vám může předepsat léky, které zpevňují žilní stěnu.

Co se týče odstranění hemoroidů, málokdo potřebuje klasickou chirurgickou operaci. Dnes jsou k dispozici různé moderní metody, které například hemoroidy vypalují nebo sklerotizují.

Vždy je však třeba myslet na to, že se problémy mohou zase vrátit. Správné stravovací návyky a alespoň nějaký pohyb jsou tou nejlepší prevencí.

Vyšetření v útlumu

Bez návštěvy odborníka se neobejdete, pokud potíže přetrvávají. Máte-li problémy s krvácením z konečníku častěji nebo se průběh potíží změnil, pak nečekejte a jděte k lékaři.

Je dobré vyloučit vážnější problémy. Jedním z nich je rakovina tlustého střeva. V počtu lidí, kteří v Česku zemřou na tento typ nádoru, držíme nechvalné evropské prvenství. Myslete na to, zejména pokud je vám více než 50 let a navíc se toto nebo jiné nádorové onemocnění vyskytlo u vás v rodině. Stále málo lidí využívá vyšetření na skryté krvácení ze stolice. Přitom ve věku nad 50 let je bezplatné.

Není třeba hned myslet na nejhorší, na vině mohou být také polypy na tlustém střevě. I ty je však třeba řešit u lékaře. Vyšetření sice není nejpříjemnější, ale lékařská věda stále pokračuje a dnes je již možné provést endoskopické vyšetření pod vlivem léků, které vás tak utlumí, že nepříjemnosti nebudete vnímat.