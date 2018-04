Jak léčit hemoroidy

Co jsou to hemoroidy Hemoroidy jsou zvětšené křečové žíly ve vchodu do konečníku či přímo v konečníku. ● Vnitřní hemoroidy se tvoří uvnitř konečníku a způsobují krvácení po stolici, ale mohou být i zcela bez příznaků. Velké hemoroidní uzly mají tendenci vyhřeznout při stolici ven z konečníku a bývá obtížné je zatlačit zpět. ● Zevní (vnější) bolestivé hemoroidy obkružují vchod do konečníku, časem však mohou zmizet samy od sebe.