VIDEO: Dámy, neřešte bůček, radí Konarovská při výběru plavek

Tzv. trikiny se hodí pro ženy se striemi či jizvou na břiše, neboť zakryjí tyto drobné nedostatky, ale zároveň nechají vyniknout postavě. Jedná se totiž o propojené bikiny.

U trojúhelníkového vršku si zase pohlídejte střih. "Pozor, od dvojek potřebujete mít trojúhelník všitý pevně do pásku," upozorňuje Helena Konarovská.

Důležitou roli hraje nejen vrchní díl, ale i spodní. Kalhotky se nesmí zařezávat a neměly by ani odhalovat přechod mezi stehnem a bříškem. To je podle Konarovské mnohem horší prohřešek než tolik u žen řešený bůček.

"Většina žen řeší bůček, špek nebo strie, ale proč by to vše neměly mít, ženy mají děti a tohle je nádherná památka na to, že porodily, odnosily dítě, není to žádná ostuda," dodává na závěr.