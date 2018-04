Konarovská: Měla jsem 54 kilo a prsa 70F, ale žilo se mi podstatně hůř

V mládí jste byla štíhlá a prsatá, tedy vlastně sexbomba?

Měla jsem 54 kilo, 63 centimetrů v pase a prsa 70F. Také jsem i módu předváděla, ale byla jsem na manekýnu malá. Ale zaplaťpánbu, že už je to pryč. S tím se mi žilo podstatně hůř. Dneska už je tělo vyrovnané a i duše figuru zvládla podstatně lépe.

Helena Konarovská Narodila se před 55 lety v Praze.

Oba rodiče byli z Moravy, otec nadšený cestovatel, maminka jeden čas prodávala v obchodním domě, střídala zaměstnání a hlavně se starala o tři děti.

V osmnácti letech se provdala za právníka, má s ním dva syny a dceru.

Je babičkou devítiměsíčního vnuka.

V centru Prahy vlastní tři butiky Le chaton se spodním prádlem, v Dolních Břežanech pak outlet..

Jak to myslíte?

Když mi kdysi štíhlounká prodavačka oznámila, že na "to" nic nemáme, pomohl mi z mindráku až manžel. Řekl, že je šťastný, že "to" máme. Partner pomůže, pokud slečna sebevědomí nezíská už od maminky. Mám dvojici klientek, maminku, která nemá prsa, s dcerou, která je má. "No podívejte, co jí to narostlo, u nás v rodině to nikdo nemá!" Ta sedmnáctiletá cácora se samozřejmě cítila podřadně a v kabině se mnou řešila, že s nimi nechce žít, že je chce pryč. Měla atypickou velikost 65F a navíc se věnovala stepu. O to těžší bylo vybrat vhodnou podprsenku. Když se to povedlo, měla největší zážitek z toho, že připaží.

Vnímala jste své výrazné vnady jako ozdobu, nebo jako handicap?

Řešila jsem je jen kvůli volejbalu, který jsem hrála závodně. Dostat je totiž do tvaru a nevyrazit si zuby, když servírujete, to bylo trošku složitější. Výstřihy se tehdy moc nenosily, navíc jsem měla blonďaté vlasy do půli zad a muži šli většinou po těch vlasech, protože prsa jsem schovávala. Nosily se netopýří střihy, v nichž velikost prsou nikdo nepoznal. Je pravda, že i pro mého budoucího muže to bylo napoprvé velké překvapení.

O zmenšení prsou jste nikdy neuvažovala?

Tohle je vždycky věc souladu partnerů. Žiju se svým mužem už 32 let a moje prsa jsme nikdy jako problém neřešili. A hlavně jsem se mu už za ta léta zvětšila o tři čísla. Takže mu teď říkám, že je to super, že má za jedny prachy vždy po deseti letech jinou babu.

Diety, liposukce, hubnutí, evergreen žen. Tohle jste nikdy neřešila?

Období štíhlosti, kdy jsem byla nesmírně aktivní, jsem si užila. Pak mě v pětadvaceti přepadly chmury, že stárnu. Mám ale štěstí, že mně všechny podobné úvahy vynahradila rodina a schopnost bavit se s lidmi. Pokud máte kolem sebe osobnosti, které vám mají co dát, táhnout vás, podněcují vaše myšlení, je to úžasné. Kdybych měla luxusní figuru a mohla si pořídit poslední model, brzy by mě to nudilo. Ani děti se za mě zatím nikdy nestyděly. Vždycky uznávaly i mozek, práci, která za mnou zůstávala. Kdybych přišla o svou rodinu, přišla bych i o tu svou vnitřní rovnováhu.

Z vašich odpovědí bychom snad daly dohromady recept na šťastný vztah.

Strašně jednoduché: pokud se těm dvěma podaří, že mají jeden k druhému pochopení a úctu, mají vyhráno. Pokud příliš očekávají a hledají jiné vazby, nefunguje to. Svého muže si vážím a doufám, že nám to vydrží alespoň dalších 30 let. Všechny situace vždycky zvládal bez hysterie či zbytečné razance. Vždycky byl na správném místě a nepotřeboval o tom moc mluvit.

Jste vyučená dámská krejčová. Živila jste se někdy šitím?

Na škole jsem byla hroznej spratek a moc mě to nebavilo. Spíš jsem chtěla soutěžit, být mezi lidmi, někam jezdit, ale rozhodně ne sedět za strojem a šít. Pak přišel na scénu pletací stroj Pleas, který uměl i řezat, a když projedete řezačem přední díl svetru, není to úplně to nejlepší. Takže už mi pak dávali dělat cokoliv jiného, jenom ne vyrábět přesné modely pro továrny, podle nichž se pak ve velkém šilo.

Před listopadem 89 jste pracovala v Ústředí lidové umělecké výroby.

Prodávala jsem v Praze v Krásné jizbě. To byl obchod! Byli jsme nejlepší na modrotisk a na dublé (pozlacený kov a výrobky z něj - pozn. red.), úžasné loutky, hutní sklo, keramika... Nabízeli jsme třeba 60 druhů kraslic, každou jinou, nebo žirovnickou perleť, pásky z pštrosích per, měli jsme vlastní návrháře, kvalitní materiály i řemeslo a obchod plný turistů. Svět si sedal na zadek.

Proč obchod skončil?

Po mateřské jsem tam tři roky šéfovala, ale pak nastala doba, kdy si každý myslel, že je třeba se přizpůsobit trendům trhu a že si Němci budou raději kupovat kraslice s červenou mašličkou. Je škoda, že jsme tradici pustili.

VIDEO: Konarovská a plavky potřetí: Co na ně? Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Tvrdíte, že k prádlu jste se dostala vlastně náhodou.

Když jsem šéfovala v ÚLUV, moc jsem doma nebyla a můj muž už toho měl dost. Děti chodily do nejrůznějších sportovních kroužků a pro něj bylo náročné, než je všechny posbíral. "Nemohla bys být taky chvíli doma?" ptal se, když jsem skončila s prací. Jenže já měla stále uklizený byt, přečtené všechny knížky, co mám ráda, a začala jsem být na rodinu dost protivná. Děti záhy přišly za tatínkem, jestli bych zas nemohla jít do práce. "My si budeme raději všechno dělat samy," slibovaly. Byla jsem doma za prudiče, nutila jsem je uklízet. Asi i proto, že energie jsem měla v té době na rozdávání.

A tak jste přijala místo prodavačky v obchodě s prádlem.

Na pražském Tylově náměstí byla pasáž, kam jsem chodila za kamarádkou, co tam prodávala korále. Z vedlejšího obchodu s prádlem mě oslovili, jestli u nich nechci prodávat. Do té doby jsem prádlu nerozuměla, ale měla jsem pochopení pro potíže žen - zejména těch s velkými ňadry. Prádlo mě naučily klientky, které byly kontaktní a vstřícné.

Je rozdíl v oblékání přírody a silikonů?

S zvětšenými ňadry je problém v tom, že plastičtí chirurgové nepracují podle tabulek výrobců prádla. Když chce dívčina béčka, chirurg se rozhodne pro nějaký objem mililitrů náplně implantátu, který pak u mě zpravidla odpovídá velkosti D.

Kde jste vzala odvahu vstoupit za zákaznicí až do kabiny?

Dáte jim podprsenku, a když jsem před téměř dvaceti lety začínala, vylezly v tričku a nebylo to ono. Měly boule v podpaždí, na zádech. Povídám jim: "To není možný, buď jste mi řekla špatnou velikost, anebo se do toho neumíte obléct." Dnes a denně běhám z kabiny do kabiny a vysvětluji, že kostice musí korespondovat s ramenním kloubem. Proč se většina žen těší domů, že si sundají šraňky, nahodí tričko a lítaj v něm s prsama volně loženejma? Pokud máte správnou podprdu, tak o ní ani nevíte. Je to stejné, jako když si chlap koupí blbý slipy a neustále si tahá švy ze zadku a narovnává si, co potřebuje.

VIDEO: Expertka Konarovská umí i prádlo pro muže Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Je to opravdu nutné asistovat s oblékáním ňader?

Ne každému je to příjemné. Jenomže je to jediná správná cesta, protože u nás není výběr prádla zažitý tradicí. Ve Francii si prádlo přijde koupit sama jedenáctiletá holčička, vyzkouší si dvacet kaťat, než přijde na to, které na zadeček sednou. U nás to nebylo zvykem, byl malý výběr, a tak mámy neměly dcery co naučit. Dneska tu zrovna byly dvě hvězdičky z Moravy, obě měly na sobě 80B, přitom dcera má velikost 80F, máma 80D. "Holky, vy nosíte stejný podprsenky?" ptám se jich. "My to tam vždycky nějak dáme, proto jsme sem přijely, že? Mně to padá, když se chytím v tramvaji, a máma v životě nezvedne nákup, protože pak prsa vrací zpátky."

Zákaznicím v kabinkách nevadíte?

Pořád tu panuje obrovský stud. Spousta žen si umí koupit úžasné vrchní oblečení s tím, že prsa pod něj nějak nacpou. Přijdou ženy po kojení, po porodu, mají bradavičky nebo jsou po operaci prsu, stydí se před manželem, před matkou... a tady se mají svléknout. V tom je moje nadváha obrovskou výhodou, protože se přede mnou stydí míň, než kdybych měla dokonalou postavu Twiggy.

Co když si prádlo zkoušet nechtějí?

Zrovna dneska jsem tu měla baculatější cácorku a ta mi povídá: "Jakou mám velikost, odhadněte to, vy to prý umíte." Povídám jí: "Já vím, jakou máte velikost, ale dokud si prádlo nevyzkoušíte, nic vám neprodám." "Ale vy na mě nebudete sahat," opáčila a já na to, že pokud si podprsenku oblékne správně sama, sahat na ni nebudu. V opačném případě ano. Nakonec odcházela se slzičkami v očích: "Takže jsem to celou dobu dělala špatně? Já nejsem tlustá, ale mám malý záda a velký prsa?" "A pěknej zadek, princezno," povídám jí na to. "Když už teď nebudeš nosit prsa v podpaží, nebude tolik nápadné břicho ani zadek."

Stalo se vám někdy, že s vámi klientka vyběhla?

Asi druhý rok, co jsem ženám pomáhala se správným uložením kozenek, mě jedná nařkla, že jsem teplá. Prý si nepřeje, abych na ni sahala. Dala mi to natvrdo sežrat. Na vysvětlení, že mám tři děti, mi řekla, že o tom tedy hodně málo vím. Pak mi dost dlouho trvalo, než jsem se do kabiny znovu odvážila, a dávám si velký pozor, kdy a jak za nimi vejdu. Už od dveří obvykle poznám, kdo přišel a s jakou velikostí. Ostravačky a Moravandy mají obrovský vnady a už od dveří hlaholí: "Jdeme vám ukázat ty dudy, aby nám držely!" S nimi je sranda, problém nemají. Ale jsou ženy, které musely díky své práci a postavení na humor zapomenout, musejí se hlídat, stylizovat a to je pro mě něco jako výšlap na Gerlach. Je skvělé, když se mi podaří srazit jejich nadřazenou komisnost ve stylu: "Vy mě nebudete poučovat, já přece vím, co nosím." Klidně jim vysvětlím, že i já mám svoje renomé. A jestli si podprsenku nechce zkoušet, tak ať si jde tu svou velikost koupit jinam. Ještě se mi nestalo, že by klientka odešla. Většinou nakonec uznají, že mám pravdu. Jen jednou jsem se spletla, ale ta klientka byl muž.

Cože?

Byl přeoperovaný na holku a přesně věděl, že má 85A, a protože měl šaty a byl štíhlý a vlasatý, nebylo nic poznat. Když jsem klusala konečně s jeho velikostí a povídám: "Kurňa, vy máte záda jako letiště" - dostal záchvat smíchu. "Taky jsem byl pěknej chlap, ale teď už jsem pěkná ženská a mám nejhezčí nohy, tak kvůli vám přece nebudu řešit prsa." Dodnes je mou klientkou, akorát mám pořád problém s tím jejím ženským rodem.

Co poradíte, když přijde zákaznice a chce prádlo na svádění?

Zeptám se, co má partner rád. A víte, jaká je nejhorší odpověď? "Já nevím." Když si dvojice neumí takové věci sdělit, protože se navzájem málo vnímají, může být můj odhad špatný. Udělám z ní černo-červeného vampa, jenže partner bude romantik, který touží po růžové slečně s bílou mašlí a obě dvě to prohrajeme.

Nakupují muži prádlo partnerkám často?

Hlavně před Vánoci mívám krám plný chlapů. Méně odvážní berou certifikáty, ale další naprosto přesně vědí. Dívají se na své milované partnerky kupodivu realisticky, případně dokonce vezmou kus jejího prádla s sebou. Poznám i jaký mají mezi sebou vztah. Jsou ale borci, kteří už od dveří křičí: "Černý tanga, podprda není důležitá, jsem dolňák." Koupit přítelkyni podprsenku vyžaduje kus odvahy, protože když přinesou malou, schytají to, že ji podceňují, velká je taky špatně. V obou případech dostanou na držku, takže musí nakoupit přesně.

Vám by manžel uměl koupit prádlo?

Určitě by se o to nepokoušel. Můj muž mi vždycky uměl koupit parfémy a k mému údivu i boty - vždycky mi vzal lepší, než jsem si vybrala sama. A pak má bohužel do dnešních dnů tendenci mi kupovat běžky a sportovní boty. Mám tu velkou nevýhodu, že můj muž se za ta společná léta zvětšil asi o 4 kila a zůstal stále stejně sportovní. A i když je mu dneska šedesát, nikdo mu věk nehádá. A já si to užívám a moje klientky ho nesmírně milujou.

Dává u žen nějakému typu prádla přednost?

Nemá nás rozkouskované, vnímá nás jako celek. "Jestli měla prsa nebo zadek, to, Helenko, nevím," říká, "ale byla to fajn baba, dobře se pohybovala, příjemná, bylo fajn s ní být."

Prodáváte nově i pánské prádlo. Také pánům rovnáte v kabinkách náčiní?

Nezralí muži čekají, až jim něco koupí manželka nebo máma. Právě ony oblékají 99 procent českých chlapů. Přitom v oboru pánského prádla je spousta novinek, jako třeba push-up efekt, kdy stačí pytlík obléknout do proužku a drží jim to nahoru. Vyspělí muži si umějí sami vyzkoušet. Kdo si není jistý, vyjde z kabiny a poradí se, ale když si přeje, půjdeme za ním klidně i do kabinky.