Krása podle Heleny Houdové: Vrásky vnímám jako příběhy svého života

Co vám říkají kosmetické rituály?

Upřímně, mám občas dny (a těch je víc), kdy jsem ráda, že se učešu. Pak jsou dny, kdy moje posvátné ženství potřebuje probudit, protáhnout a aktivovat. Kosmetika je pro mě doplněk života. Miluji, když se namažu přírodou a cítím, že mě podporuje, pomáhá skrze její elixíry a olejíčky. Když přijedu do Čech, mám rituál, že zavolám do organického salonu OliOla, aby mi holky zesvětlily vlasy. Používají šetrné produkty a pro mě je jejich péče potěšující.

Pro vaši práci je nezbytné mít dokonalou pleť. Máte nějaké triky, jak ji udržovat v kondici?

Moje pleť se mění s cyklem. Je to v podstatě mapa, co a kde není úplně v pořádku a co potřebuje změnit. Naučila jsem se ten proces obejmout a dovolit si ho. Už vím, že v období ovulace svítím, protože má pleť skutečně září. Před menstruací je to naopak. Pokud nejsem ve vnitřním klidu, vyskáčou mi pupínky. Učím se to vnímat jako zprávu o stavu mysli, těla i duše.

Ženy jsou zvyklé u sebe nosit nadité kosmetické taštičky, aby si mohly během dne poupravit make-up. To asi není úplně váš případ. Jak často se líčíte?

Často se nelíčím, někdy mám dokonce pocit, že moje dcera se líčí více než já. Minimálně má určitě více rtěnek. Já si vystačím pouze s řasenkou a rtěnkou. Když se hodně rozjedu, přidám podkladovou bázi a tvářenku. Vlastně mi dochází, že ani nemám stíny, musím si je pořídit.

A existuje nějaký produkt, bez kterého byste nevyšla z domu?

Ráda z domu vyjdu bosa a nenamalovaná. Myslím, že jsem se po letech práce na sobě a svém sebevědomí dostala do bodu, kdy se sama sobě líbím taková, jaká jsem. S vráskami svých příběhů, neviditelnými řasami i neperfektní perfektností odrazu mého života. V tašce mám Zuii, což je kosmetika, které věřím, citrusový balzám od Eminence a velké množství esenciálních olejů. Používám je místo lékárničky nebo syntetických parfémů.

Většina holčiček si s oblibou zkouší maminčiny šminky. Hrála jste si s kosmetiku už jako malá, nebo jste se o ni začala zajímat až v pubertě?

Mě to naprosto minulo. Pamatuji si, že jsem asi ve dvanácti zkoušela tužku na oči a říkala si, že vypadám jako ovce. Jediná kosmetika, ke které jsem přišla, byly maminčiny staré stíny, asi ještě z Tuzexu. Odjakživa mě bavily babské rady a bylinky, jak si zesvětlit vlasy heřmánkem a vajíčky, nebo jsem vytvářela různé lektvary z lípy a kopřiv.

Změnila váš vztah ke kosmetice výhra v soutěži Miss ČR? Radil vám někdo, jak se o sebe starat?

Já byla opravu make-upem a módou nepolíbená. Vzpomínám si, že jsem druhý den po Miss jela vyzvednout auto, které jsem vyhrála, a musela si půjčit stíny, protože jsem u sebe měla jen řasenku. V agentuře mi půjčili 10 tisíc a vzali mě na nákup oblečení, které jsem pak nosila pořád dokola. Jiné moderní jsem neměla a odmítala jsem utrácet za značkové věci. Až nyní jsem ochotna utratit za kvalitní, udržitelný bio produkt větší částku peněz, pokud vím, že tím podporuji firmu, která je šetrná k přírodě, lidem i zvířatům.

Helena Houdová Modelka, která v prosinci oslaví 39 narozeniny, pochází z Plzně. Na zdejší Západočeské univerzitě vystudovala sociální a kulturní antropologii a měla vždy velmi silné sociální cítění. Zaujala i porotu Miss ČR, která ji v roce 1999 zvolila nejkrásnější dívkou soutěže. Bojovala za práva zvířat, protestovala proti dostavbě jaderné elektrárny Temelín, angažovala se v organizacích Greenpeace a Děti země. Stala se vegetariánkou, posléze i vitariánkou. Prorazila v zahraničí, pracovala pro světové značky, jako je Chanel, Hermés nebo Dior, fotila do prestižních magazínových titulů např. Vogue MarieClaire nebo Elle. Vdala se za filmového producenta Omara Amanata, s níž má tři děti, syny Dariena, Daveeda Jakuba a dceru Deiu. S manželem se rozvedla a od té doby cestovala s dětmi po světě a sama je vzdělávala. Momentálně se Helana a její děti zabydlují v Austrálii.

Podle čeho si vybíráte kosmetiku dnes?

Jednoznačně podle toho, jestli je organická a 100% přírodní. Všechno ostatní, co v syntetické kosmetice je, jsou pro naše tělo a pokožku toxiny, které nás zatěžují. Momentálně používám víceúčelový olej s lípou, který se dá aplikovat na obličej, tělo i vlasy, což se mi při zápřahu matka - partnerka - manažerka - modelka - tvořitelka - vizionářka - víla a milion dalších rolí, hodí. Obličej také ošetřuji šípkovým olejem a čisticím netřeskovým balzámem. Na tělo jsem donedávna používala bio kokosový olej, nyní úžasný zklidňující tělový olej s arnikou, který jsem dostala.

Proč je podle vás právě bio kosmetická péče pro ženy nejlepší?

Věřím tomu, že Země je živá bytost, žena. Skrz nás ženy se proto bude rozhodovat o její budoucnosti. Zabijeme ji v záplavě toxinů, ať už syntetických nebo emocionálních, nebo bude zdravá a zářit? Když si vybereme bio kosmetiku, vybíráme si život pro sebe i pro ni.

Vyznáváte harmonii duše i těla. Je to podle vás recept, jak být stále krásná?

Zbavovat se vlastních limitů, strachu a následovat sebe, svůj dar, se kterým jsme všechny přišly na svět a který je u každé z nás jedinečný. Momentálně je ho tady na Zemi potřeba velká spousta. Proto bychom spolu neměly soutěžit, ani se jedna s druhou neporovnávat. Jsme každá krásná svým jedinečným způsobem. Síla a krása je ve sdílení.