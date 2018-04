Helena Houdová: Jsem připravená na ideálního partnera

Helena Houdová Narodila se 27.12.1979 v Plzni, vystudovala sociální a kulturní antropologii na Západočeské univerzitě.

V roce 1999 vyhrála Miss České republiky.

Dnes žije v New Jersey, s bývalým manželem Omarem Amanatem, miliardářem indického původu, má tři děti (dva syny a dceru).

Je velkou propagátorkou syrové stravy a života v souladu s přírodou.

Proč jste se do rodné země v uplynulých letech netěšila?

Cítím tu zlobu, naštvání. Víte, když mě pozvou do médií v zahraničí, jsou na mě laskaví, jak novináři, tak čtenáři nebo posluchači. Tady si od mých názorů drží odstup, jako by se distancují a z dotazů posluchačů či čtenářů mi pro zodpovězení vyberou ten nejvíc konfrontující, aby mě jako „dostali“.

Na Jarmark OnaDnes.cz jste přivezla spoustu oblečení a říkala, že věci nejsou moc obnošené, protože vaše děti nejčastěji běhají nahé...

Je to tak. Nemám ráda zimu, takže část roku žijeme v Kostarice u oceánu, kde děti běhají nahé a hrají si s klacíky a mušlemi. Jak můžu, jsem i já sama pořád ve vodě. Miluju surfování, to je můj vztah k oceánu, k zemi. Konečně jsem si dovolila žít tak, jak si přeju.

Vloni jste se rozvedla, skončil i vztah s moderátorem Tomášem Novotným, teď jste sama?

Jsem připravená na ideálního partnera.

Jaký by měl takový partner být?

Právě že já nechci vesmíru vstupovat do cesty, já to nechávám na něm.

Živíte se jako modelka?

Víte, ono je strašně málo firem, za které se můžu postavit. Vystudovala jsem Hippocrates Health Institute, jehož hlavním mottem je myšlenka, že se vyléčit můžeme sami. Naše tělo nechce zemřít, chce žít. Pochopila jsem tam i to, že když si tělo zanášíme chemikáliemi, ať už jídlem, kosmetikou nebo i oblečením, je to pro tělo toxické a náš imunitní systém musí proti těm cizím syntetickým látkám pořád bojovat. Proto například na sobě nenosím nic z umělých materiálů, jsem vegetariánka a propaguji hlavně syrovou stravu a prakticky vůbec nikdy nepoužívám žádnou kosmetiku.

Jak chráníte svoji vnitřní krásu a pohodu duše?

Věřím a spoléhám na to, že okamžitě v daném čase teď a tady přebíráme zodpovědnost za svůj život a měníme si realitu. Vnější okolnosti vás nerozhodí, cítíte vnitřní mír za všech situací. Jdete do příčiny daného problému, většinou je to do dětství, neignorujete ho, ale přijmete ho. Neděláte, že ta situace byla dobrá, ale přijmete ji takovou, emočně si ji znovu prožijete a necháte ji odejít, takže už ji dál nemáte ve svém energetickém poli a už se vám v životě neopakuje.