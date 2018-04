Muži se přede mnou obnažovali tak jednou týdně, vzpomíná Mirrenová

Hollywood stále žije ozvěnami hnutí #MeToo a nadcházejícího #TimesUp a snaží se vypořádat se sexuálním obtěžováním. Reportér programu NBC se proto v nedávném interview ptal na toto téma i Helen Mirrenové.

„Já sama jsem to v Hollywoodu nezažila. To proto, že jsem tam přišla až ve svých třiceti, byla jsem na to už moc stará. Toto se děje, když jste opravdu mladá,“ rozvyprávěla se herečka a uvažovala nad tím, proč se pachatelé zaměřují právě na mladé dívky.

„Když mi bylo mezi šestnácti a třiadvaceti, tak se přede mnou cizí muži obnažovali docela často, řekla bych tak jednou týdně,“ uvedla herečka s tím, že se jí podobné nepříjemné a nechutné zážitky stávaly v metru, v podchodech, v autobusech nebo přímo na britských ulicích.

Rozhovor, který proslavil sexismus moderátora

Helen Mirrenová je již od počátku své kariéry známá tím, že bojuje proti sexismu. Začalo to ve slavném televizním interview z roku 1975, při kterém moderátor Michael Parkinson nemohl odtrhnout oči od jejího výstřihu a vyptával se, jestli Mirrenové její „vybavení“ nebrání v hraní vážných rolí. Herečka změnila téma poté, co uvedla moderátora do rozpaků, a nazvala jeho otázky nudnými.

„Byla to moje první talkshow a víte, kdo si to pak odnesl? Nebyl to on, ale byla jsem to já. Mě kritizovali a jeho ne,“ vzpomíná herečka s tím, že s postupem času se názory ostatních na rozhovor změnily. Moderátor Michael Parkinson ovšem dodnes odmítá, že by se k Mirrenové choval nevhodně, píše DailyBeast.

Britská herečka se již před deseti lety rozpovídala o ponižujícím zacházení ze strany režiséra Michaela Winnera, který ji prý nutil se při castingu svlékat. Od propuknutí aféry se sexuálním obtěžováním se o podobném chování tohoto režiséra zmínily tři další herečky.

„Ještě celkem nedávno to byla norma. Bylo to přijímáno bez výhrad. Lid říkali věci jako: No to víš, tak to prostě je od přírody. Ale to není od přírody, ale vychází to z naší kultury. A kulturu můžeme změnit,“ uvedla dále sedmdesátiletá herečka s tím, že čas takového zacházení s ženami již opravdu vypršel.