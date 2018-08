Helen Mirrenová se vrásek nebojí. I po sedmdesátce je hvězdou kampaní

Helen Mirrenová je pověstná svým uhlazený vzhledem a vytříbeným vkusem. V nejnovější reklamě značky L’Oreal Paris na vlasový sprej proti odrůstajícím konečkům ale ukazuje, že jí sluší i extravagantní polohy. Hraje Maximu, dámu s poněkud rozcuchanými hnědými vlasy, odrůstajícími šedinami a výraznými brýlemi. Její excentrický vzhled ještě podtrhuje růžová rtěnka, výrazné šperky a boa kolem krku. Na to, že před třemi roky překročila hranici sedmdesátky, ale rozhodně nevypadá.

A to i přesto, že se za své vrásky rozhodně nestydí. Naopak je klidně ukazuje. Před časem zveřejnila na sociální sítí fotografie, kde ukazuje tvář bez šminek a vedle toho svůj namalovaný obličej. Od roku 2014 spolupracuje s výše zmíněnou francouzskou kosmetickou značku, stala se například tváří řady pleťových přípravků “Age Perfect”, které jsou určeny na péči proti vráskám. Přitom si však herečka vymohla, že její fotografie nebudou retušovány.



Ke svému angažmá v kampaních říká, že vždy nesnášela, když se v reklamách na kosmetiku objevovaly modelky, které vypadaly na 15 až 16 let. „Nejsem tak úžasná, jak se může zdát, ale sama sobě se líbím. A myslím, že o tom to je. Doufám, že i ostatní ženy budu inspirovat k tomu, aby věřily ve svůj přirozený vzhled,“ vyjádřila se herečka pro internetový dámský magazín.



Přitom přiznává, že vlastně nevěří na přehnané účinky krémů, ale přesto ji baví je používat. „Jsem věčná optimistka. Vím, že po natření hydratačním krémem se asi h...o stane, ale dělám to, protože je mi to příjemné,“ prohlásila například.

Není tedy divu, že žádný osvědčený recept na krásu nemá. Na rozdíl od mnoha celebrit se nebrání ani nabídce drogerií. Podle ní se dá kvalita pořídit i za přijatelnou cenu. Co opravdu miluje je make-up. Občas prý to přežene, a proto ho zas odstraňuje, aby nevypadala nevkusně. „Je pravda, že čím je člověk starší, tím by měl nosit méně make-upu,“ svěřila se magazínu RedBook.

Potrpí si také na výrazné oči. Řasenka podle ní dokáže zachránit mnoho. „Jediné, co používám pravidelně, je sérum pro růst řas. Opravdu to funguje. A když vaše řasy vypadají báječně, můžete si dovolit zanedbat to ostatní,“ dodává.

Jakkoliv je herečka se svým věkem smířená, přeci jen si ani ona neodpustila kosmetický zákrok. Před časem se přiznala, že si nechala pomocí permanentního make-upu zvýraznit obočí.

„Řeknu vám, co jsem nedávno udělala a z čeho jsem nadšená. Nechala jsem si tetovat obočí. Přivedla mě na to kamarádka, která si to také nechala udělat, a vypadalo to skvěle. Je to snadné a decentní, líbí se mi to. Když ráno vstávám a nemám žádný make-up, tak mám aspoň to hezké obočí. A je to velký rozdíl,“ cituje herečku list Daily Mail.



Jako modelka zazářila Helen Mirrenová i na přehlídkovém mole. V rámci Paris Fashion Week předváděla jarní kolekci 2018 pro L’Oreal Paris. Po jejím boku se objevila také herečka Jane Fonda. Obě sklidily nadšený aplaus.

Helen Mirrenová je pravidelně označovaná i za módní ikonu a dámské magazíny ji pravidelně uvádějí jako vzor, jak se oblékat vkusně a přitom trendy.