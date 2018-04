Mindráky jsou červ zažraný v mozku, míní Helen Mirrenová

„Je to červ v mozku. Nemyslím, že se ho někdo z nás někdy zcela zbaví. Ale v mládí je to velmi vysilující a ničemné,“ prohlásila Mirrenová během veřejné debaty v Cannes.

Když se oscarové herečky zeptali, jak své mindráky zakrývá, odpověděla: „No, jsem dobrá herečka, víte. O tom to celé je, prostě to celé překonáte hraním. Nejste rozhodně jediní, kdo trpí velkými pochybnostmi o sobě a mindráky.“

Mirrenová v minulosti přiznala, že se občas trápila kvůli svému vzhledu. Ale s přibývajícím věkem přišla na to, že ani stárnutí a vrásky nejsou problém, když se má člověk rád. Navíc fyzickou krásu nepovažuje za nejdůležitější atribut přitažlivosti. „Myslím, že úžasnou výhodou stárnutí je to, že spoustu věcí necháte plavat. Myslím, že všechny ženy se zabývají do jisté míry vzhledem, a také si nemyslím, že jsou muži výjimka,“ prohlásila.

Pokud jde o stárnutí, Mirrenová ho zvládá s grácií, nebojí se vrásek ani šedin. „Celý můj život se poněkud lišil od většiny lidí v tom smyslu, že jsem se vždycky musela dívat na své fotky od mých 21 let. Byla jsem před kamerou, nebo v divadle, fotografovali mě, měla jsem fotky v novinách, takže jsem vyrůstala s tím, jak vypadám, a stárnutí nikdy nepřišlo jako šok,“ dodala.

Helen Mirrenová s neskrývanými vráskami, s dekou přes ramena. Tak slavná herečka fotila pro kalendář Pirelli 2017: