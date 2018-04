Moje děti mají zákaz ukazovat se na sociálních sítích, říká Klumová

Heidi má ráda disciplínu. I ona jako malá musela poslouchat rodiče na slovo a stejně tak vychovává i své děti. Ačkoli její potomci žadoní, že by chtěli na své profily přidávat svoje fotografie, nemají šanci. Heidi je v tomto směru hodně přísná.

„Jsem rozhodně jednou z ochranářských matek. Má nejstarší dcera má teprve třináct let a už chce zveřejňovat svůj obličej,“ svěřila se modelka.

„Když s tím přijde, pokaždé to je rychle vyřešené, protože řeknu ne. Kdykoli je v nějakém příspěvku, musí tam být z boku, zezadu, nikdy není vidět její obličej. Když to dělám já, je to jiné, jsem dospělá, ale chci se pokusit ochránit své děti před sociálními sítěmi co nejdéle,“ dodala Heidi, které se trend současnosti vůbec nelíbí.

Podle ní malé děti zveřejňují ze svého soukromí příliš a mohou si tím tak hodně uškodit. Má hlavně strach, aby její děti nekontaktoval někdo, kdo by jim chtěl posléze ublížit.

Slavná Němka má třináctiletou dceru Helene zvanou Leni, jedenáctiletého Henryho, desetiletého Johana a sedmiletou Lou. Tři mladší potomky má s exmanželem Sealem. Ten adoptoval také nejstarší Leni, kterou Heidi počala s bývalým partnerem Flaviem Briatorem.

Supermodelka už dva roky randí s kunsthistorikem Vitem Schnabelem.